泰坦號「內爆」解體！殘骸打撈上岸　疑發現人體遺骸

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畫面上顯示，有大量電線以及數個泰坦號的零部件，包括設計用於海床著陸的金屬墊木等，零部件覆蓋著防水布，被加拿大「地平線北極號」吊起。
海岸防衛隊表示，已從海底發現了殘骸和證據，其中推測有人類遺骸。而海事調查委員會（Marine Board of Investigation）指出，將把證據運回美國港口，以進一步分析和檢測。海岸防衛隊首席調查員紐包爾（Jason Neubauer）稱，要了解泰坦號慘劇發生的原因，並確保類似悲劇不重演，仍有許多工作要做。
先前曾有海岸防衛隊中的專家表示，藉由分析尋回的殘骸，可能可以找到有關事發原因的重要線索，而且船上可能保有電子數據。
泰坦號的殘骸在水下3810公尺處被發現，相對位於鐵達尼號沈船處約488公尺遠的海床上。
根據安排鐵達尼號探索的「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司表示，泰坦號是以碳纖維和鈦製成，重23000磅，只能容納5名成年人，為遊客提供「極限」服務，每人收費25萬美元（約台幣765萬元）。
但泰坦號並未美國當地接受註冊，也沒有在監管安全的國際機構註冊，因此有專家質疑泰坦號的設計，尤其是在安全問題上缺乏外部專家認證。泰坦號原訂於6月18日前往美國海岸北大西洋約13000英尺深處，但在出發1小時45分鐘後即失聯。