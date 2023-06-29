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泰坦號「內爆」解體！殘骸打撈上岸　疑發現人體遺骸

▲泰坦號的殘骸被打撈上岸。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰坦號的殘骸被打撈上岸。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

載著5人探索鐵達尼號（Titanic）的觀光潛水器泰坦號（Titan）18日出發後失聯，後續搜索隊22日時尋獲殘骸，並研判泰坦號可能曾出現災難性「內爆」，載具上5人無人生還。經過約莫一週之後，泰坦號的殘骸在28日上午被打撈上岸，或許能找到關於內爆的相關線索。美國海岸警衛隊表示，從泰坦號的殘骸中打撈出疑似人類遺骸，相關結果正待進一步分析。

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綜合外媒報導，執行本次海底搜尋任務的Pelagic Research公司，藉由加拿大「地平線北極號」運載的遙控潛水器（ROV），在北大西洋鐵達尼號沉船處附近的海底尋找泰坦號的殘骸。經過了將近1個禮拜，泰坦號的大塊殘骸在28日上午吊上加拿大紐芬蘭（Newfoundland）碼頭。Pelagic Research公司表示，已經成功完成了海上作業，其團隊仍在執行任務，但未對正在進行中的調查發表評論。

畫面上顯示，有大量電線以及數個泰坦號的零部件，包括設計用於海床著陸的金屬墊木等，零部件覆蓋著防水布，被加拿大「地平線北極號」吊起。

▲泰坦號潛水器殘骸從船上卸下。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰坦號潛水器殘骸從船上卸下。（圖／美聯社／達志影像）
海岸防衛隊表示，已從海底發現了殘骸和證據，其中推測有人類遺骸。而海事調查委員會（Marine Board of Investigation）指出，將把證據運回美國港口，以進一步分析和檢測。海岸防衛隊首席調查員紐包爾（Jason Neubauer）稱，要了解泰坦號慘劇發生的原因，並確保類似悲劇不重演，仍有許多工作要做。

先前曾有海岸防衛隊中的專家表示，藉由分析尋回的殘骸，可能可以找到有關事發原因的重要線索，而且船上可能保有電子數據。

泰坦號的殘骸在水下3810公尺處被發現，相對位於鐵達尼號沈船處約488公尺遠的海床上。

根據安排鐵達尼號探索的「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司表示，泰坦號是以碳纖維和鈦製成，重23000磅，只能容納5名成年人，為遊客提供「極限」服務，每人收費25萬美元（約台幣765萬元）。

但泰坦號並未美國當地接受註冊，也沒有在監管安全的國際機構註冊，因此有專家質疑泰坦號的設計，尤其是在安全問題上缺乏外部專家認證。泰坦號原訂於6月18日前往美國海岸北大西洋約13000英尺深處，但在出發1小時45分鐘後即失聯。


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