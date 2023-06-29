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限5天！7-11「可樂、冰淇淋」買1送1　全家特大杯拿鐵半價

▲超商本周優惠來了，7-11祭出瓶裝可樂、冰淇淋、眼唇卸妝液買1送1；全家則限3天特大杯拿鐵買1送1。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠來了，7-11祭出瓶裝可樂、冰淇淋、眼唇卸妝液買1送1；全家則限3天特大杯拿鐵買1送1。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文/綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11明（30）日至7月4日限時五天開跑，本周DM密密麻麻很澎湃，細看優惠更是有誠意，買1送1、買2送2的5折品項相當多，包括瓶裝可樂平均15元、康普茶平均18元、POLS冰淇淋平均30元、酵素飲平均55元、媚比琳眼唇卸妝液平均98元。

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買2送1代表也值得入手，是人氣頗高的農心海鮮拉麵，以及口碑不錯的日本7PREMIUM蜜糖地瓜，都是6.7折。此外，另有兩樣商品殺破半價，蘇菲夜用衛生棉3包139元，每包平均46元比買一送一還划算，而近江唇釉原價179元、特價79元，約是4.4折。

▲7-11門市6月30日至7月4日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市6月30日至7月4日推出限時優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
全家會員優惠自即日起至7月2日前，本周共有12大項促銷品項，其中只有樺達喉糖是買1送1、平均20元。餘下較優惠則是買2送1，包括黑松茶尋味3罐50元，以及 WA!COOKIES雪糕3支98元，都是6.7折。

▲全家會員優惠自即日起至7月2日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至7月2日前。（圖／業者提供）
全家「康康五」限時周末登場，明（30）日起至7月2日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品有看頭，祭出特大杯拿鐵（70元）、仙女珍珠紅茶（55元）都是買一送一，若是搭配自帶杯折5元，等於特大杯拿鐵最低只要30元。此外，FMC桂花金烏龍（30元）、可口可樂纖維+（35元）、杜老爺草莓蘋果優格雪糕（40元）都是半價。

▲全家「康康五」6月30日至7月2日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」6月30日至7月2日限時登場。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即起至7月2日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共8大項目促銷，瓶裝600ml的百事可樂買一送一，平均單罐18元。愛吃Pocky的話別錯過，指定口味任選買2送1，以及浪味仙餅乾第2包10元，換算下來都是6.7折。

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
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