限5天！7-11「可樂、冰淇淋」買1送1　全家特大杯拿鐵半價

超商本周限定優惠更新！7-11明（30）日至7月4日限時五天開跑，本周DM密密麻麻很澎湃，細看優惠更是有誠意，買1送1、買2送2的5折品項相當多，包括瓶裝可樂平均15元、康普茶平均18元、POLS冰淇淋平均30元、酵素飲平均55元、媚比琳眼唇卸妝液平均98元。
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🟡全家
全家會員優惠自即日起至7月2日前，本周共有12大項促銷品項，其中只有樺達喉糖是買1送1、平均20元。餘下較優惠則是買2送1，包括黑松茶尋味3罐50元，以及 WA!COOKIES雪糕3支98元，都是6.7折。
全家「康康五」限時周末登場，明（30）日起至7月2日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品有看頭，祭出特大杯拿鐵（70元）、仙女珍珠紅茶（55元）都是買一送一，若是搭配自帶杯折5元，等於特大杯拿鐵最低只要30元。此外，FMC桂花金烏龍（30元）、可口可樂纖維+（35元）、杜老爺草莓蘋果優格雪糕（40元）都是半價。
🟡萊爾富
即起至7月2日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共8大項目促銷，瓶裝600ml的百事可樂買一送一，平均單罐18元。愛吃Pocky的話別錯過，指定口味任選買2送1，以及浪味仙餅乾第2包10元，換算下來都是6.7折。
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