手足口病、泡疹性咽喉炎　中醫授對付腸病毒解方

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腸病毒有潛伏期 發生四大急重症應盡速就醫中醫溫病的伏邪概念，病邪潛伏於膜原腠理間，正如腸病毒常見潛伏期3~5天，病雖從口鼻入，但易潛伏於腸胃道壁間伺機傳染，透過糞便傳入環境中，當免疫系統機能低弱時更容易發作。
發病初期的風熱症狀在腸病毒中典型常見咽喉腫痛、口腔黏膜潰瘍，伴隨部分發燒，吳宛容中醫師指出，中醫常使用銀翹散、麻杏甘石湯等解表清熱方劑，搭配清肺熱及咽部發炎用藥如板藍根、魚腥草等；有些熱勢更重會有咽峽部小水泡及潰瘍，稱為泡疹性咽峽炎，用藥會加更多清熱藥輔助，如黃芩、梔子等；若病勢加重再往裏走至脾胃轉而濕熱重，則要加入袪濕清熱藥物，如甘露消毒丹或龍膽瀉肝湯等，此時手掌腳掌手指腳趾會伴隨小疹及水泡，加上口腔、舌頭破損，就稱為手足口病，適度加入甘露飲等滋陰涼潤藥物，可幫助黏膜修復。
最後，若病勢過猛，直攻中樞神經系統、心臟、腦部，產生四大急重症：1.活動力差、嗜睡、意識不清；2.肌躍型抽搐；3.呼吸急促或心跳加速；4.持續嘔吐，請盡速轉往大醫院治療。
四關穴＋足三里穴 啟動免疫機制、增強免疫力中醫透過穴位調理身體氣機能量，可以有效提升自身免疫力，黃帝內經：「正氣內存，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」。當免疫力提升後，外來病毒侵入時，吳宛容中醫師分享，可藉由開四關穴＋足三里穴，幫助身體有效快速對抗反擊。
四關穴：雙側合谷穴，雙側太衝穴四關，是氣血陰陽外內出入的要道，合谷穴為手太陽經原穴，可調肺氣下降；太衝穴為足厥陰肝經輸穴、原穴，可調肝氣上升。兩穴一升一降，相互為用，調節氣機周流不息，通達全身四肢，刺激四關穴可以透過疏通全身氣機達到開啟免疫系統調節機制，達到提升對抗外來病毒能力。
足三里穴：足陽明胃經合穴，按壓足三里有增強免疫力、調理脾胃、補中益氣、疏風化濕的作用，也是著名的長壽穴位。
養生茶飲提升免疫力 早睡早起勤洗手最有用根據腸病毒三大病發症狀，手足口病、泡疹性咽峽炎、中樞神經性急重症，及提升自身免疫力為大原則，吳宛容中醫師分享一組養生茶飲：
荊芥3g，薄荷3g，金銀花3g，鉤藤3g，茵陳3g，玉竹5g，黃耆5g，甘草2g，蜂蜜1湯匙，泡入300cc~500cc熱水中，悶約15~30分鐘即可飲用。
透過茶飲包藥物藥性可以處理腸病毒在中醫病機上引起的風熱、濕熱及肝陽上亢肝風動的症狀，然而根據每個人體質不同所造成病勢進入體內表現可能不同，建議可以尋求專業合格中醫師諮詢，為個人體質狀態量身訂做調整藥物比例來組成適合個人的茶飲。
腸病毒好發季節在5~9月，請家中有小朋友的家長，勤洗手及保持良好衛生習慣，病毒傳染途徑可能經過接觸的物品及環境，免疫力較佳的大人可能無症狀，未經察覺悄悄帶病毒回家，若無良好衛生習慣及防範，可能意外讓家中小朋友傳染。吳宛容中醫師提醒，盡可能飲食清淡，養成早睡早起好習慣，以提升自身免疫力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58362
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