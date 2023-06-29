反叛造就「流行女皇」瑪丹娜！出道44年　擁無數超狂紀錄

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活到老唱到老的瑪丹娜，雖然已經年紀超過一甲子，但依舊馬不停蹄的在世界各地舉辦巡迴演唱會，每每開唱就會成為熱議話題，無論是華麗耀眼的服裝或者高難度的舞蹈，都能看出她對音樂事業的熱愛。
今年初瑪丹娜登上葛萊美獎擔任Sam Smith與Kim Petras表演前的引言人，高呼：「當有人覺得你的音樂有問題，是引起爭議的，或是危險的，一但有人這樣形容你，你一定做對了什麼，才會這麼引人注目，我在這裡向反叛者們喊話，反叛者們，你們一定要知道，你們的無懼，製造問題的態度，會被聽見、會被看見、會被欣賞！」一段話讓人熱血沸騰。
烙印在血液裡的反叛態度，是瑪丹娜對音樂的熱愛；刻在骨子裡無懼癲狂，是「流行女皇」對自我的底氣。
瑪丹娜在音樂上締造的佳績不僅如此，她也是金氏世界紀錄認證的史上最暢銷女歌手，最令人佩服的是，瑪丹娜基本上只要一推出專輯，就會是音樂類榜上的第一名，只有披頭士（The Beatles）與貓王（Elvis Presley），能夠與之匹敵。
許多歌手的目標之一，就是登上超級盃（Super Bowl）表演，如果在超級盃上的表演能成為大家關注的焦點，可以說是身為歌手的光榮時刻，瑪丹娜是在2012年登上超級盃中場表演。當時她領著100多人的陣仗入場，披上金色的「戰衣」，頭戴皇冠，展現「女皇」氣勢，把表演變成了一場嘉年華。
精彩程度讓瑪丹娜成為繼珍妮傑克遜（Janet Jackson）後，登上超級盃頭條新聞的女藝人。這個紀錄維持了3年，直到2015年時才被幫凱蒂佩芮（Katy Perry）伴舞的「左邊那個穿鯊魚裝的人偶」打破。
此外，瑪丹娜在2018年時以身價5.8億美金（約台幣186億），贏過席琳狄翁、碧昂絲，是美國最有錢的女歌手，後來這個紀錄被蕾哈娜的身價6億美金（約台幣193億）打破。
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