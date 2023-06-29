韓國世界文字博物館開幕　盼做語言研究重鎮

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除了罕見確知起源與原理的韓文字以外，韓國世界文字博物館展品對於被視為世界文字起源的楔形文字、影響多數語言文字的埃及文字、現行使用最久的中文漢字等55種各國文字都有詳細介紹，目前館藏共有244件，將輪流展出。
館方表示，目前最具代表性館藏包括西元前2000至1600年保存至今、以楔形文字記錄諾亞方舟神話的圓形泥板，西方第一次利用活字印刷術生產的古騰堡聖經（四十二行聖經）中的部分書頁，馬丁路德將拉丁文聖經翻譯為德文版的初版書頁等，未來將陸續擴大來自世界各地的館藏。
為降低語言隔閡的門檻，韓國世界文字博物館中的展品說明不再使用傳統的說明看板，而是全以電子螢幕取代，提供包括韓文、英文、中文、日文、泰文、越南文、西班牙文、法文、阿拉伯文等9種翻譯，說明內容也不再受看板面積限制，可以圖文並茂的方式加深理解。
除常設展外，開幕起至11月19日為止，館內設置開館紀念展「長文主義—文字的未來是？」，開啟參觀者對未來文字的想像。6月30日至7月6日間也將舉辦活動與國際研討會，促進來自世界各國的學者與民眾文化交流。
韓國文化體育觀光部長朴普均表示，文字是人類最了不起的發明，透過文字得以發展歷史與溝通，期許世界文字博物館能作為促進韓文與世界各國文字歷史、文化交流的平台，為語言文化研究提供支援。
韓國世界文字博物館自6月30日起向一般民眾開放，除每週一休館外，每天上午10時營業至傍晚6時，可免費入館參觀。（編輯：張芷瑄）1120629