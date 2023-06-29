中國對義大利以商逼政　分析：難解現困

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義大利「蟻報」（Le Formiche）6月26日報導，劉建超25日前往米蘭與義大利的企業家會面，警告續簽一帶一路是正確的選擇，否則會抑制兩國間在許多領域的合作熱情。報導認為，此行非與羅馬的政治家會面，可說是北京爲阻止羅馬離開一帶一路最新嘗試作法之一。
美國自由亞洲電台28日報導，今年是「一帶一路」倡議十週年，在中國積極招攬新成員加入之際，七國集團（G7）中唯一參與這一倡議的國家義大利卻多次表示考慮退出計劃。因此中國派劉建超訪義，試圖拉攏義國民間和工商界。
報導表示，台灣政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠評論，中共認為跟西方國家的政治溝通已此路不通，中共現在想突圍殺出一條血路，所以現在走一個彎道，拉攏親共的企業，然後以商逼政。
獨立政治學者吳強表示，劉建超此行試圖重新藉助商界作爲中西的中間橋樑，但這種手法，是中國在改革開放之初常用的手段，當時企業助力中國爭取最惠國待遇等的成果，但現在的國際政治環境，與西方對中國態度已大不同，重用同一套難解面前的局面。
此外，吳強表示，中國願意放低姿態，力挽義大利續簽「一帶一路」合作備忘錄，有其他戰略考量，因在G7成員國合作當中，與義大利簽約實際上能起到一種分化的作用，象徵性要遠遠大於合作的實質意義。若挽留義大利失敗，會對「一帶一路」倡議帶來很大的打擊。
中國中聯部則說明劉建超此行，讚賞義大利中國理事會基金會和工商界人士，長期在兩國的戰略對接等方面，起到積極作用，又說，兩國簽署「一帶一路」是一個正確的決定，爲世界各國樹立榜樣，希望兩國企業家能推進中義全面戰略夥伴關係行穩致遠。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120629