鳳小岳曝曾遭受憂鬱綁架！被現實擊敗 兒子一句話救了他
鳳小岳將於7月底推出個人首張專輯，近來推出專輯第二波主打〈給你〉，他透露這首歌是在兒子剛出生時寫的，以新生命初來乍到的驚奇視角看這個世界，鳳小岳提到，出道多年卻直到至今才發片的原因，是因為他很怕被憂鬱綁架，後來是因為兒子的一句話，才讓他轉念。
記者吳雨婕/綜合報導
〈給你〉是鳳小岳初為人父的時候創作的，也是寫給兒子的一首歌，他直言：「因為你的出現，讓我發現自己還有救。」他坦言剛出道時抱持理想，難免被現實擊敗而成為自己不想成為的人，發現自己對世界厭惡、對他人失去信任，讓他陷入憂鬱，這也關乎他拖延至今才發片的原因，他說：「我不願意在出來唱歌之前都被憂鬱綁架，音樂是我一直想做的事情，卻又不想面對過於商業的市場。」
這也讓他遲遲無法踏出第一步，導致他卡在自己沉悶的世界裡。而陪伴兒子成長的歲月裡，兒子反倒成為他人生導師，「他對人事物有一套天真但又充滿好奇心的看法，提醒我在人生任何階段都應該要保有這樣的特質，不斷進步與嘗試，才不會在前進的路上卡住。」
他分享每天早上是他與兒子的相處時間，在吃早餐或送兒子上學路上，他們常會分享自己喜歡的音樂或東西，某次鳳小岳聽到一首國外流行歌曲，一首他通常會直接跳過的歌，卻被兒子阻止了，「他跟我說要給它一個機會，應該都要聽聽看，要不然怎麼會知道它到底好不好聽？」雖然只是一件非常日常的小事，但鳳小岳也意識到自己還沒給對方機會、就先給了偏見，甚至自己設下了界線。
鳳小岳表示〈給你〉不只是寫給兒子的歌，也很適合後疫情時代渴望重新開始的大眾，「不要用過往經驗所設下的框架把自己限制，換個視角、轉念看世界，也可以發現自己也可以不可思議。」