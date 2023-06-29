化膿性汗腺炎讓私密部位潰爛發臭　顯微皮瓣移植減少疤痕、恢復快

我是廣告 請繼續往下閱讀
化膿性汗腺炎 顯微皮瓣移植到嘉義長庚皮膚科診療，診斷發現是化膿性汗腺炎，由皮膚科曾涵琪醫師跟整形外科蕭若君醫師聯手進行顯微皮瓣移植，減少疤痕也加速恢復，目前已經看不出有明顯異狀。曾涵琪醫師指出，化膿性汗腺炎好發在20至35歲的年輕族群，是一種慢性且會有反覆急性發作的皮膚疾病，該病的主要起因是毛囊阻塞，引起細菌感染和炎症反應。
在身體汗腺及頂漿腺發達、容易出汗的身體區域，包含腋下、腹股溝、乳房、臀部、背部及皮膚易摩擦部位，除了造成患部不適之外，病人常常苦惱於急性發炎及感染而需要反覆換藥，坐立難安寢食難眠帶來生活質量負面影響。
化膿性汗腺炎 多發生隱私部位曾涵琪醫師進一步表示，化膿性汗腺炎的發生率約1%，男性比女性略多，罹患的危險因子包含肥胖、抽菸、家族史等等，病人常因爲病灶為隱私部位感到不自在而延誤就診，或因表徵還不明顯而沒有察覺，臨床上常因不易正確診斷、沒有即時對症下藥，往往病人接受治療的時機病灶已經很嚴重合併大幅度纖維化與瘻管，不只對患者來說痛不欲生，對家人也是一大困擾。
蕭若君醫師說明，罹患化膿性汗腺炎除了接受全身性類固醇、口服A酸、免疫調節藥物、抗發炎藥物之外，接受侵入性外科治療也需要非常小心評估，即使移植自己身體上的健康皮膚來覆蓋患有化膿性汗腺炎的區域，也常常無法達到良好的治療效果，如果有出現類似皮膚狀況，建議應由專科醫師安排檢查，以確保身體健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58319
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw