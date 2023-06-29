Ella曝曾遭鄰居「Me too」！當時才10歲　呼籲：性教育從小教起

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Ella認為，碰上這樣的事情，「如果再一次我就會知道怎麼保護自己，不是所有人都知道怎麼面對，我要告訴大家面對這樣憾事，每個人都要互相尊重，如果發現身邊的人最近怪怪的，可以主動向對方提出關心。」被問到工作上有沒有遇到「Me too」，Ella僅回應：「這個就不多說了，我自己能夠消化，也許人家真的沒有這個意思。」
Ella以自身經驗呼籲：「性教育要從小做起，像我會告訴勁寶，身體很多部位不可以被別人碰，不舒服要當場拒絕，也不可以隨便碰別人身體，身體有些地方很重要，不能輕易讓別人觸碰。」
媒體問到是否有關心黃子佼、炎亞綸、陳建州，Ella直言：「因為我們不是當事人，不去做評論，每個人都有選擇的權利，我們都要維持善良，才能有善良的決定、選擇。」還說：「不過度的關心，就是最好的關心。」也提醒大家，評論事件時，也要注意用詞，不要在不知不覺中傷害他人不自知，「不要不小心成為加害者，網路暴力也是一種傷害，看待這件事需用更理智的方法去發言，以善良看待。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110