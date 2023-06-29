美中貿易戰發酵　台廠轉向東協占對外投資比重近5成

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統計處表示，2018年美中貿易磨擦升溫，推升東協外人投資於2019年大幅攀升至1749億美元，而2021年在走出疫情重創的低谷後，東協外人投資再度超越疫前水準，提升至1792億美元。
全球對東協投資向以新加坡占最大宗，2018至2021年投資占比56.8%，其次為印尼和越南。
回顧台灣對東協投資歷程，2012年因對新加坡有重大投資案挹注，投資金額達到57.24億美元的歷史高點，占整體核備對外投資逾7成，2013至2017年平均每年對東協投資約24億美元。
近年來受美中貿易戰、供應鏈移轉影響，再次推升台灣對東協投資占比，於2021、2022年分別占整體核備對外投資的比重44.8%及47.5%，投資金額分別為56.4、47.32億美元，又以新加坡、越南為前兩大國。
觀察台灣對東協投資業別，主要集中於製造業，2013年2017年占58.6%居首，金融保險業占26.2%次之。2013至2017年台灣對東協製造業投資71.65億美元，其中逾半數來自金屬機電工業39.10億美元，主因受基本金屬業重大投資案挹注，而資訊電子工業亦有19.56億美元的投資規模。
近來在非金屬製品業、紡織業的投資帶動下，2018至2022年以民生工業增加9.38億美元最為顯著，資訊電子工業方面，受惠電腦電子產品及光學製品業投資而增加6.62億美元。
統計處表示，2018至2022年，除製造業因前期有較大投資案，基期較高致呈減少外，其餘主要行業均成長，在製造業發展日益成熟穩定下，帶動批發零售業、運輸倉儲業等輔助製造業的服務型產業呈現倍數成長。（編輯：潘羿菁）1120629