「車種越大責任越大！」時力提交通零死亡願景：盼駕駛注意用路人

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立委王婉諭表示，台灣近期發生多起交通事故的悲劇，令人感到非常痛心，身為黨主席，她帶領全黨的議員、地方黨部主委共同宣示，時代力量全黨從中央到地方，都將投入交通零死亡與人本交通改革的願景，持續地監督各級政府，努力為所有民眾打造一條「安心行走的路」、「安全回家的路」。
王婉諭強調，交通改革的最終目的就是減少交通事故的死傷，讓不論開車走路都能平安。交通部作為行人優先交通安全行動綱領的統合單位，也應該以交通事故死傷數作為檢驗綱領推動成果的主要指標，畢竟再多的執法、教育和工程，最終都是為了安全。
王婉諭提出，為了讓更多民眾理解交通零死亡願景的重要性，支持人本交通改革，時代力量從6月開始規劃一系列街頭倡議的行動包括在重要路口進行宣講、舉辦集會遊行讓不同族群的用路人，上街抗爭要求交通環境的改善。此外，多個關心行人安全的民間團體將在8月27日聯合舉行「還路於民大遊行」活動，時代力量身為遊行聯盟的成員之一，將會傾全黨之力與政府還有民間團體一起來努力，守護行人安全。
立委邱顯智指出，2022 年我國交通死亡人數高達 3,085 人，創下十年新高，長久以來交通造成的傷亡跟社會成本一直都在，但政府始終束手無策。過去政府以限制為名的測速、禁行機車、車種分流等等手段，已經被證明不是萬靈丹。
邱顯智認為，台灣交通地獄要改變，最重要的一個觀念就是「你擁有的是車、不是路」，應該是車種越大、責任就越大。駕駛應該有義務注意並照顧弱勢用路人，舉例來說，像是穿越行人、腳踏車、機車的時候應該先停讓，並且應保持距離。然而交通部卻總要行人穿亮一點，甚至交通部長還要「舉手過馬路、增加能見度」，如此忽略系統性的暴力的解決方法，當然宣導就會無效。
邱顯智強調，「交通3E 」包含教育、工程、執法，但是台灣單獨仰賴執法，導致罰單跟違規爆量，交通情況卻不見改善。邱顯智已於6月底提出隔熱紙透光規範，並要求交通部長王國材承諾，要求車輛停讓行人同時，也要搭配斑馬線退縮和庇護島來防止駕駛犯錯。
邱顯智表示，時代力量將於明日舉辦的金色駕照公聽會，參考日本的駕照分級制度，希望國家與企業合作，帶頭提供優惠給那些遵守交通規則的優良駕駛，同時淘汰不適任駕駛，而讓駕駛有退場機制。時代力量希望從考取駕照、車輛檢驗的問題前端來著手，從源頭把駕駛的教育和養成做好，同時減輕警察的勤務，一舉兩得，呼籲交通部態度積極，不要卸責。
陳椒華表示，交通部昨日召開道安說明會，令人感到痛心的是今年4月單月行人事故死亡不減反升。顯然政府近期推出的交通改善事項仍無法因應當前的交通問題。時代力量將在立法院提出《道路交通安全基本法》，用立法的方式成立一個行政院等級的部會（或道安會升級），徹底解決交通權責破碎化問題；此外，營建署規劃完善的《人本交通手冊》，過去因為沒有強制力而淪為參考用，未來入法後，讓地方政府都有參考標準，同時，也將把「交通技師簽證」納入基本法，讓交通回歸專業，讓「真正懂交通的人」管理交通。
陳椒華呼籲，交通問題政府責無旁貸，交通部應儘速在下個會期從行政院送出草案，在本屆任期完成立法，讓人行道、道路設計、行穿線等交通設計有一致的標準可讓地方政府遵循。