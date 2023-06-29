柳采薇質疑低溫卸貨拍賣區沒有啟用　北農：依照到貨時間滾動啟用

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柳采薇拿出現場照片，她表示，下午2點就到現場去拍，溫度都在30度「非常高」，當時批發人員跟拍賣人員都在卸貨，卸貨人員就把菜送到冷鍊卸貨區中，「但完全沒有冷鍊系統」，形同只是高溫的大型倉庫，冷鍊根本就沒有作業。柳采薇也質疑，天氣這麼熱，只看到蔬菜一箱一箱堆疊在裡面，到底要怎麼保鮮?
柳采薇批評，為大幅提升蔬果的冷鏈效率，讓蔬果從產地低溫送至批發市場始終維持新鮮不斷鍊，去年底更擴增第一及第二批發市場之低溫卸貨拍賣區，號稱能維持蔬果最佳溫度在15度至18度，但目前看來根本就是一場空，不僅可笑，更讓人質疑農委會及北農只是相互配合在作秀。
柳采葳說明，北農為全台果菜集散中心，主要負責將來自產地源頭已包裝好的蔬果以最新鮮的狀態提供給各銷售通路，但她發現北農號稱全國首創的「低溫卸貨區」內溫度就高達30度，與原先要維持蔬果最佳溫度標準相距甚遠，在這高溫環境下，柳采葳就擔心存放的蔬果恐會變質出包，北農該擔心如何確保能提供最新鮮的蔬果給市民。
北農管理部經理涂昆祺回應，批發市場低溫卸貨區的冷鏈部分是銜接產地有預冷蔬菜水果，已經呈現低溫狀態到批發市場之後會根據到貨時間開機，避免到現場有升溫情況，會依照到貨時間做滾動修正，卸貨區會授權批發市場主管作權衡調度。
如何保證產品新鮮沒有腐壞?涂昆祺說，產品到批發市場有兩種情況，有預冷就屬於低溫狀態是冷藏車進入批發市場，另外就是常溫的就是一般溫度。通常也會有一般貨品進入低溫卸貨區，但本身不屬於低溫的產品；但只要有冷藏車進入低溫卸貨區，主機就會開啟。