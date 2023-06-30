廣播語言再加一！央廣增馬來語　拓展東南亞聽友

根據移民署統計，目前在台灣使用馬來語的新住民約有逾3萬多人，包含來自馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等國，為提供國內馬來語受眾方便聆聽母語廣播，並加強對東南亞超過2.6億馬來語使用人口的服務，中央廣播電台今（29）日起，每周一至五透過網路廣播形式，播出30分鐘馬來語的新聞及節目。另外，Rti央廣已於5月30日馬來西亞沙巴州的豐收節（HARI KAAMATAN），推出馬來語臉書粉絲專頁「Rti Melayu」，繼去年新增的烏克蘭語，馬來語成為Rti央廣對國際傳播的第20種語言服務。
國際中心賴正琳／綜合報導
央廣董事長賴秀如表示，Rti央廣從70年前就陸續成立東南亞語言的服務，到現在已累積超過3個世代的海外聽眾，又因馬來語是東南亞幾個國家中最多人使用的語言，因此希望透過增設馬來語服務語種，不只照顧國際聽眾，也讓許多在台的移工、新住民、留學生等，透過廣播陪伴聽到自己熟悉的母語，同時也更適應並融入在台生活。
馬來語網路廣播自6月29日開播，週一至週五每日播出30分鐘，內容包括台灣與馬來西亞等國新聞焦點、華語教學、介紹台灣文化、習俗、相關文學作品，以及台灣食衣住行育樂等資訊；馬來語臉書粉絲專頁「Rti Melayu」每天則張貼軟性的PO文及資訊，讓聽友對台灣有更深的暸解與認識，並且拉近台灣與東南亞各國之間的距離。