成大跨領域開發「RNA藥物」　有效阻斷惡性腦癌基因修復

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成大今天發布新聞稿指出，大腦內有「血腦屏障」保護，傳統藥物分子很難穿透，膠質母細胞瘤又有很強大的基因修復能力，造成腦癌治療效果極不理想；但隨著生醫技術發展，將奈米粒子當成載具，攜帶藥物穿越血腦屏障，可望提高治療成效。
楊閎蔚表示，團隊以小鼠為實驗對象，將奈米RNA藥物，透過「對流增強輸送」方法，直接遞送至惡性腦瘤中，克服血腦屏障。結果顯示，藥物降低腫瘤內EGFR和IKKα兩種基因表現，抑制惡性腦瘤細胞DNA修復的轉錄因子NF-kB，成功阻斷腫瘤細胞DNA修復。
團隊又對接受RNA奈米藥物後的惡性腦瘤小鼠照射低劑量X射線，小鼠中位存活時間超過60天。僅照射X射線的惡性腦瘤小鼠，中位存活天數只有31天。同時與使用臨床化療藥卡鉑結合X射線治療的惡性腦瘤小鼠中位存活天數相比，也提升20%效果且副作用更小。
楊閎蔚說，團隊利用基因工程技術，開發細胞自動生成所需RNA並直接封裝在噬菌體內部，一步到位的做法，大幅提升RNA穩定性與效率及降低成本，不同於做法繁複、成本高及穩定性不佳的傳統RNA奈米藥物。
成大表示，這項跨校及跨領域團隊，整合成功大學、林口長庚醫院、中山大學。研究團隊成員包括成大博士後研究員龎浩翰、博士後研究員李南熺、博士候選人許盈培、林口長庚醫院醫師魏國珍、陳品元、博士後研究員黃瓊瑩，研究時間長達4年。
ACS Nano由美國化學學會（American Chemical Society）發行，是奈米、奈米製造技術與奈米科學領域的頂尖期刊。（編輯：陳清芳）1120629