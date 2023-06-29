1成考生能上台成清交政　大學問官網：公私校都應減招

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大學問執行長魏佳卉接受中央社電訪表示，108學年度時，上述5校合計招生人數為1萬1945人（所有管道），但到112學年度，因政府推動「精進資通訊數位人才培育策略」，逐步擴充大專校院資通訊領域招生名額，台大等5校招生人數已達到1萬2273人。
然而這5年中，台灣因少子女化趨勢，導致學生人數迅速下降，108學年度學測考生還有13萬8387人，到112學年度只剩11萬8551人。魏佳卉以此換算，台大等5校合計的錄取機會（學測人數除以5校合計招生人數），已從8.63%（108學年度），提高到10.35%（112學年度）。
魏佳卉表示，近來許多教授都反映學生的素質下降，其實不是台灣的高中生變笨，而是因整體人數大減，但各校名額不減反增，各校勢必會收到一些素質較低的學生。要解決這樣的問題，勢必要推動公私立大學同步減招，或至少應取消資通訊外加名額政策。
魏佳卉表示，台大等校近年陸續為大一學生推出各種先修學分班，也是為了補強基本能力的不足。未來公立大學教授必須投入更多時間，進行大一新生的補救教學，一定也會排擠到學術研究時間，影響研究能量。
魏佳卉認為，如果政府擔心資通訊人才不夠，應學習美國的作法，大量引進境外學生，而非逼迫台灣不適合讀資通訊的學子，也要進入資通訊科系就讀。
魏佳卉表示，5年後，預估學測考生人數會再減少2萬人，進入台大等5校的比率將達12%到13%，大約等同於學測達到頂標就能錄取，政府應審慎思考。（編輯：陳政偉）1120629