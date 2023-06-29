郭源元是誰？絕美臉孔被封「台版小松菜奈」 微風女神背景曝光
前「黑澀會美眉」大牙爆料被黑人（陳建州）性騷擾往事，遭對方提告民事侵權行為、求償1000萬元，女星郭源元昨（28）日晚間以第二名受害者身分發文指控黑人惡行，一句「我不想讓大牙只有一個人」獲得近30萬人按讚，陳建州則表示「針對莫須有的指控，我們不再回應」，而郭源元亮眼外貌、個人及演藝背景隨即引發PTT鄉民熱議，大讚：「超正，支持源元」、「勇敢的女孩」！
記者楊穎軒／綜合報導
34歲郭源元擁有巴掌臉、立體五官、近170公分衣架子身材，外型優勢讓她2014年被微風集團簽下，成為御用模特兒，多次登上旗下百貨公司大型看板和其他宣傳品，為第三代微風女神，也曾組3人女團發行EP，2018年被知名內衣品牌相中擔任代言人，擅長圖文創作的她，隔年推出首本繪本《希望你喜歡》。
郭源元一張高級臉讓她成為時尚界寵兒，有「台版小松菜奈」封號，有著絕佳衣品的她，曾以重點部位用封箱膠帶貼成十字形，半裸上身拍時尚大片，引爆話題，此外，她的運動細胞發達，國中時期是西式划船校隊選手，至今熱愛健身，擁有傲人「子彈肌」，郭源元近年朝全方位藝人發展，上過節目《綜藝玩很大》，戲劇作品有電視劇《姊的時代》、《仙女姐姐來我家》和即將播出的《地獄里長》。
昨有網友將郭源元的美照放上PTT表特板，寫下「本日最正」，掀起熱烈討論，「我不想讓大牙只有一個人，這句帥炸」、「帥妹給推」、「源元超正」、「給推，以前就很喜歡了」、「不想讓大牙只有一個人，哭了」、「看過本人推推」、「本來就很正」、「讚！勇者無懼」！
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110