T1／林育正加盟台鋼獵鷹出任助理教練 與劉孟竹再度聯手合作
臺南台鋼獵鷹今(29)日宣布，擁有豐富執教經驗的「帥弟」林育正將加盟台鋼獵鷹，出任助理教練，與劉孟竹總教練過去曾有合作經驗，新賽季再度聯手，期盼為球隊帶來加乘效果激起新火花。
記者黃建霖/綜合報導
林育正在101學年度與劉孟竹攜手帶領HBL強權能仁家商奪下隊史首冠，隔年完成隊史首度二連霸，之後曾任SBL金酒、台銀及柏力力助理教練，2019年西進前往廈門大學任教，林育正的執教功力備受肯定，在籃壇培育出多位中華隊好手。
執教經驗豐富的林育正，他表示感謝獵鷹給予機會加入職籃，有更多學習、發展的機會與空間，將帶給教練團不同的教學視野並激發團隊熱情，多年後再和劉孟竹教練並肩作戰，「我與孟竹都出自能仁體系，對於彼此的想法跟行事風格都有一定的默契跟了解，希望能為球隊帶來新的氛圍跟氣象，碰撞出更多火花創造佳績。」
台鋼獵鷹劉孟竹總教練認為，林育正來到球隊擔任助理教練一定能帶給團隊許多幫助，「很開心他能加入獵鷹教練團，他在各級聯賽都有很豐富的經驗，再加上之前在能仁、U18都有跟林育正教練搭配過，相信我們睽違多年後再次合作，可以強化教練團深度並將團隊整合得越來越好。」