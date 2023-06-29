陳明通退休案通關！教育部已函復台大 估月退俸「至少領6萬」
前國安局長陳明通涉違反學術倫理遭檢舉，台灣大學教評會審理後認定情節未達解聘程度，教育部日前進行審定陳明通退休案，並於19日函復學校，台大今（29）日表示，退休案已核定，學校也依規定通知當事人。至於陳明通的退休金，也成為外界關注焦點，《聯合報》報導，一名台大教授私下表示，政務官沒有退休金，而包含教授在內的絕大多數軍公教人員都是選擇月退制，若以正教授月薪10萬保守估計，每個月月退俸大約是薪水的6成到6成5，推薦每個月至少可以領6萬。
記者林莞茜／綜合報導
前新竹市長林智堅與行政院副院長鄭文燦在台大國發所的碩專班論文涉及抄襲，被撤銷學位，兩人指導教授、前國安局長陳明通遭檢舉涉嫌違反學術倫理，台大日前召開所級、院級教評會，審理後認定情節未達解聘程度，並以函覆檢舉人；陳明通今年初辭官後申請退休，力拚不被解聘、保住優渥退休金，而陳明通是由教育人員轉任為政務人員，依政務人員退職撫卹條例規定，其退職後依《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，由其最後服務學校台大將退休案函送至教育部審核。
台大今日表示，學倫案件完成審議程序後，教育部接續辦理推修案，日前已核定陳明通退休，學校也依規定通知當事人。
而外界好奇的是，陳明通的退休金可領多少？對此，《聯合報》報導一名台大教授表示，政務官沒有退休金，但借調擔任政務官仍可算入年資，只要年資滿25年，依法就可以退休並領取退休金，而大多數都是選擇領月退「越久、領越多」，少部分可能是身體因素或想做生意才會選一次領。
至可領金額，該名教授透露，若以教授月薪10萬來計算，月退可領原本月薪的6成到6成5，推算下來，陳明通至少每月可領6萬元的退休金。