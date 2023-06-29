草蜢回來了！10/28高雄巨蛋再次開唱 門票7/15中午開搶
唱跳組合「草蜢」年初帶著全新演唱會「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會首站 台北站」重返台北小巨蛋，粉絲不斷敲碗想加場，團隊討論後拍板定案，宣布將於10月28日在高雄巨蛋舉辦「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」，他們是首組踏上高雄巨蛋舉辦演唱會的香港團體組合，門票將於7月15日中午開賣，粉絲們可要好好把握。
記者吳雨婕/綜合報導
確認加場高雄後，3位成員都非常開心與感動，也特別錄製ID影片感謝粉絲們的熱情支持，蔡一智說自己都感動到說不出話，蔡一傑則分享到自己對高雄的印象就是天氣很熱，大家都穿短袖，很像去到夏威夷的感覺，重點是大家也都非常熱情，蘇志威表示：「真的很久沒去高雄了，非常期待10月28日的演唱會跟大家相聚。」3人也透露會特別為高雄場加入新的演出內容，請大家期待10月28日的演出，一起開心的party吧。
《RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站》門票將於7月15日中午開賣，票價有票價：4500、4200、3800、3200、2800、2200、1800、800元；購票請洽開麗售票、KKTIX及FAMIPORT。