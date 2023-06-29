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草蜢回來了！10/28高雄巨蛋再次開唱　門票7/15中午開搶

▲草蜢宣布將在10月28日於高雄巨蛋舉辦「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」，門票於7月15日開搶。（圖／開麗娛樂提供）
▲草蜢宣布將在10月28日於高雄巨蛋舉辦「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」，門票於7月15日開搶。（圖／開麗娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

唱跳組合「草蜢」年初帶著全新演唱會「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會首站 台北站」重返台北小巨蛋，粉絲不斷敲碗想加場，團隊討論後拍板定案，宣布將於10月28日在高雄巨蛋舉辦「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」，他們是首組踏上高雄巨蛋舉辦演唱會的香港團體組合，門票將於7月15日中午開賣，粉絲們可要好好把握。

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確認加場高雄後，3位成員都非常開心與感動，也特別錄製ID影片感謝粉絲們的熱情支持，蔡一智說自己都感動到說不出話，蔡一傑則分享到自己對高雄的印象就是天氣很熱，大家都穿短袖，很像去到夏威夷的感覺，重點是大家也都非常熱情，蘇志威表示：「真的很久沒去高雄了，非常期待10月28日的演唱會跟大家相聚。」3人也透露會特別為高雄場加入新的演出內容，請大家期待10月28日的演出，一起開心的party吧。

《RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站》門票將於7月15日中午開賣，票價有票價：4500、4200、3800、3200、2800、2200、1800、800元；購票請洽開麗售票、KKTIX及FAMIPORT。

▲草蜢宣布將在10月28日於高雄巨蛋舉辦「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」。（圖／開麗娛樂提供）
▲▼草蜢將在10月28日於高雄巨蛋開唱。（圖／開麗娛樂提供、NOWnews資料照）
▲草蜢分享在台北小巨蛋開唱完的心情。（圖／記者林調遜攝, 2023.03.18）
 

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