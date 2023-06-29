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好想撕妳絲襪！3女大生控鐵警是色影師　分局長當場道歉將嚴懲

▲台中市議員黃健豪陪同3位受害女大生，控訴羅姓鐵路警察是性騷慣犯。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.29）
▲台中市議員黃健豪陪同3位受害女大生，控訴羅姓鐵路警察是性騷慣犯。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.29）

記者顏幸如／台中報導

3名女大生今出面指控，羅姓鐵路警察約模特兒外拍時主動強調警察身份，卻在拍攝前後言語性騷擾，若當事人拒絕，不是軟語說「我把你當乾女兒般愛妳、想妳」，就是網路發文公審、詆毀，抱怨想殺人，甚至到女生打工地點等她下班。警分局長當場向3女大生道歉，強調已將羅員調職、列為輔導對象，全案將以最嚴厲處分端正警紀。

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▲羅姓警員經常對被騷擾對象說「愛妳」。（圖／黃健豪提供，2023.06.29）
▲羅姓警員經常對被騷擾對象說「愛妳」。（圖／黃健豪提供，2023.06.29）
3名女大生今（29）日在台中市議員黃建豪陪同下開記者會，指控原在鐵路豐原派出所服務的羅姓警察是性騷慣犯。最先報案的B女表示，羅警常在網路社群找兼職女模外拍，一開始會出示警察證件、透露老婆是書記官，自己不會亂來。合作後卻開始抱怨與其他模特兒的糾紛、引起女生同情心氾濫，接著傳「想妳」「愛妳」等曖昧話語。

B女說，她說自己有男友了，羅警傳了一大篇噁心長文，之後刪除不留證據。有次她接外拍時男友沒空陪伴，羅男竟直接握住她手；之後還以約拍名義要求去他家睡覺，她拒絕後就被取消檔期。

B女說，外拍模特兒多半缺乏社會經驗，一開始誤以為羅男是值得信任的暖男，後來卻因害怕、逐漸被他控制、不敢反抗。由於羅男曾對B女說，常想殺了和他有衝突的A女，執勤時也想跳下月台、拿佩槍尋死，讓她不敢輕舉妄動，後來她透過網路找到A女，才發現情節更離譜。

▲提到與自己發生糾紛的女模，羅姓警員常說「想殺人」。（圖／黃健豪提供，2023.06.29）
▲提到與自己發生糾紛的女模，羅姓警員常說「想殺人」。（圖／黃健豪提供，2023.06.29）
A女說，2年前她以互惠方式（攝影師提供作品不提供報酬）約拍，有次被帶到鐵路警察豐原派出所，羅男趁另一模特兒在廁所更衣時，對她說「好想撕妳的絲襪」，見她呆住便摸摸她頭說是開玩笑，她表示不喜歡被摸頭，羅男就說，自己把她當乾女兒看。

之後多次外拍時，羅男常不經意透露他有警棍、有槍，甚至說很想拍她的內褲，當時未成年的她很害怕，乖乖配合長達2年。後來羅男無預警出現在她打工處，她拒絕後竟在網路被羅公審，還將兩人在網路吵架的畫面截圖給老婆看，老婆回答「讓她死」後，羅截圖傳給她，還說要告她。

▲羅姓警員對女大生說，想拍她的內褲。（圖／黃健豪提供，2023.06.29）
▲羅姓警員對女大生說，想拍她的內褲。（圖／黃健豪提供，2023.06.29）
C女則是聽羅男抱怨自己對A女、B女真心換絕情，痛苦到看心理醫生未好轉，C女信以為真，接著羅男開啟慣用套路，說想她、愛她，想讓她當乾女兒，卻跑到公司要接她下班、給她驚喜，被拒絕後開始收回訊息、爭吵、揚言提告。

鐵路警察局台中分局長龔謙星主動現身記者會，他表示警方自4月中旬陸續接到資訊，5月將羅員調往苗栗，除了告誡不可繼續有跟騷、性騷行為，也列為加強輔導對象。由於3女已報案，台中警方除了開出告誡單，也完成調查並移送地檢署；鐵警內部已完成性騷擾防治申訴調查小組審議，審議結果已函請台中市政府裁處。

▲鐵路警察局台中分局長龔謙星主動現身記者會說明處理進度，並向3位女大生道歉。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.29）
▲鐵路警察局台中分局長龔謙星主動現身記者會說明處理進度，並向3位女大生道歉。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.29）
龔謙星當場向3位女大生鄭重道歉，強調若還有其他受害者，可向台中分局反映，會由專人處理。至於羅員違反風紀、影響警譽的部份，等全案調查告一段落，將以最高規格嚴厲處分。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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