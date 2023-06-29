好想撕妳絲襪！3女大生控鐵警是色影師　分局長當場道歉將嚴懲

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B女說，她說自己有男友了，羅警傳了一大篇噁心長文，之後刪除不留證據。有次她接外拍時男友沒空陪伴，羅男竟直接握住她手；之後還以約拍名義要求去他家睡覺，她拒絕後就被取消檔期。
B女說，外拍模特兒多半缺乏社會經驗，一開始誤以為羅男是值得信任的暖男，後來卻因害怕、逐漸被他控制、不敢反抗。由於羅男曾對B女說，常想殺了和他有衝突的A女，執勤時也想跳下月台、拿佩槍尋死，讓她不敢輕舉妄動，後來她透過網路找到A女，才發現情節更離譜。
A女說，2年前她以互惠方式（攝影師提供作品不提供報酬）約拍，有次被帶到鐵路警察豐原派出所，羅男趁另一模特兒在廁所更衣時，對她說「好想撕妳的絲襪」，見她呆住便摸摸她頭說是開玩笑，她表示不喜歡被摸頭，羅男就說，自己把她當乾女兒看。
之後多次外拍時，羅男常不經意透露他有警棍、有槍，甚至說很想拍她的內褲，當時未成年的她很害怕，乖乖配合長達2年。後來羅男無預警出現在她打工處，她拒絕後竟在網路被羅公審，還將兩人在網路吵架的畫面截圖給老婆看，老婆回答「讓她死」後，羅截圖傳給她，還說要告她。
C女則是聽羅男抱怨自己對A女、B女真心換絕情，痛苦到看心理醫生未好轉，C女信以為真，接著羅男開啟慣用套路，說想她、愛她，想讓她當乾女兒，卻跑到公司要接她下班、給她驚喜，被拒絕後開始收回訊息、爭吵、揚言提告。
鐵路警察局台中分局長龔謙星主動現身記者會，他表示警方自4月中旬陸續接到資訊，5月將羅員調往苗栗，除了告誡不可繼續有跟騷、性騷行為，也列為加強輔導對象。由於3女已報案，台中警方除了開出告誡單，也完成調查並移送地檢署；鐵警內部已完成性騷擾防治申訴調查小組審議，審議結果已函請台中市政府裁處。
龔謙星當場向3位女大生鄭重道歉，強調若還有其他受害者，可向台中分局反映，會由專人處理。至於羅員違反風紀、影響警譽的部份，等全案調查告一段落，將以最高規格嚴厲處分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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