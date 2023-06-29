台灣唯一獲獎且是亞洲摘冠　AI輔助搶救生命最佳典範

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中國醫藥大學附設醫院 榮獲「2023 HIMSS戴維斯卓越獎」2023 HIMSS戴維斯卓越獎( HIMSS Davies Award of Excellence)，HIMSS 亞太區副總裁兼董事總經理Simon Lin指出，HIMSS戴維斯卓越獎成立至今已經28年，此獎項是以智慧醫療改善病患健康之傑出成果作為全球醫院學習標竿而設立，曾獲得該殊榮的頂尖醫學中心有克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）和美國加州大學洛杉磯分校健康照護體系（UCLA Health）等國際知名醫院。
中醫大附醫主要是以三大智慧醫療平台「智抗菌平台i.A.M.S」、「遠距AMI平台」以及「智慧肺護守ARDiTeX」之成果，拯救更多重症病人的生命，受到高度肯定獲獎。 HIMSS戴維斯卓越獎歷來審查嚴謹，來自亞洲的醫院獲獎較少，中醫大附醫不但成為唯一獲獎的台灣醫院代表，也是今年唯一來自亞洲獲得此殊榮的醫院代表。
三大智慧醫療平台 臨床提升20%存活率中國醫藥大學附設醫院周德陽院長表示，中醫大附醫一直致力於將臨床數據訊息以工作流程標準化與視覺化介面，進一步分析來推動與改進，是獲得國際評審肯定的關鍵：「遠距AMI平台」團隊利用救護車AI輔助系統到院前檢測出心肌梗塞病患，從症狀發生到血管打通最快只要12分鐘，降低病人到院前死亡率。
「智抗菌平台i.A.M.S」加快對敗血症診斷與抗藥性細菌預測，以介面視覺化提供個人抗菌圖譜與抗生素治療輔助判斷，結合人工智慧提升病人存活率23.7%；最後，於加護病房創建「智慧肺護守ARDiTeX」，讓急性呼吸窘迫症候群（ARDS）病人提高20%存活率。上述數位轉型最可貴的，是創新的過程加速與精準提升醫療決策品質，拯救更多病人並提高生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58320
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