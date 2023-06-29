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柳采薇爆民股倒戈是因為反黃承國　北農董事長：黃非本屆顧問

▲ 前國策顧問黃承國（左）。（圖／記者呂炯昌攝）
▲ 前國策顧問黃承國（左）。（圖／記者呂炯昌攝）

記者邱新博／台北報導

台北農產運銷公司26日進行改選，經營權變天，北農明將召開臨時董事會選出董事長人選。台北市議員柳采薇今（29）日於記者會中爆料，有農委會內部人士向她透露，這次民股變天選擇與北市府合作的原因，是因民股董事要反的是顧問「黃承國」；北農董事長黃向羣表示，黃擔任顧問是2017年至2020年間，任內也沒見過他去開會，柳應先說清楚是哪名民股董事。

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柳采薇表示，北農董事會大家都在討論民股倒戈，農委會昨天甚至還發了一篇悖離事實的新聞稿，聲稱市府派要全拿，事實上是會議共識農委會有拿到多席次，但是農委為覺得不夠，想要更多，但是董事會不支持，民股不支持，「農委會內部人士透露，因為民股董事要反的是『黃承國』」。

柳采薇說，黃承國現在擔任北農的顧問，開會每場必到，作風強硬霸道，根本就是北農的地下董事長，內部人士透露，陳吉仲不敢管，總經理翁震炘也不敢管，放任黃承國在北農以顧問之名，行圖利之實。


知情人士提到，北農改建利益龐大，這也是黃承國擔任顧問最主要原因，黃承國開會必須壓陣，監督改建工程進度，為的就是利益。因此民股董事受不了，要換掉黃承國只能讓北農更改經營權，如此黃承國才能離開北農，這也是為什麼，北農現在董事長、總經理都是民進黨的人，但是農委會還無法得到董事會信任的主要原因之一。


此外，內部人員也提到另外一個原因，北農總經理翁震炘進到北農之後，帶了50多位「自己人」，這些人空降北農短短一年就能升職為經理，讓許多北農老員工相當不甘心。

內部人士更提到，翁震炘就是不懂裝懂，經常造成拍賣人員工時加長，翁震炘會自以為為了拍賣員好，請老師來上課，但是時間是早上排在早上八點，根本讓拍賣員沒辦法休息，原因是拍賣員通常凌晨結束工作就可以回家，但是為了上課還要等到早上八點，變成中午才能回家休息，因此也導致拍賣員對翁震炘的憤怒。

對此，黃向羣受訪表示，黃承國曾擔任北農第12屆的董事會顧問，時間在2017年至2020年間，他任內從未見過黃承國出席開會，第13屆黃承國也非北農顧問。北農改建是在前北市府期間執行，且規劃多年，黃承國沒有也不會介入改建工程而有圖利狀況，議員提及是民股董事受不了黃承國，應先說清楚是哪名民股董事。

至於上課，北農表示，這屬於教育訓練的一環，屬於管理範圍沒辦法答覆。

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