柳采薇爆民股倒戈是因為反黃承國　北農董事長：黃非本屆顧問

我是廣告 請繼續往下閱讀
柳采薇說，黃承國現在擔任北農的顧問，開會每場必到，作風強硬霸道，根本就是北農的地下董事長，內部人士透露，陳吉仲不敢管，總經理翁震炘也不敢管，放任黃承國在北農以顧問之名，行圖利之實。
知情人士提到，北農改建利益龐大，這也是黃承國擔任顧問最主要原因，黃承國開會必須壓陣，監督改建工程進度，為的就是利益。因此民股董事受不了，要換掉黃承國只能讓北農更改經營權，如此黃承國才能離開北農，這也是為什麼，北農現在董事長、總經理都是民進黨的人，但是農委會還無法得到董事會信任的主要原因之一。
此外，內部人員也提到另外一個原因，北農總經理翁震炘進到北農之後，帶了50多位「自己人」，這些人空降北農短短一年就能升職為經理，讓許多北農老員工相當不甘心。
內部人士更提到，翁震炘就是不懂裝懂，經常造成拍賣人員工時加長，翁震炘會自以為為了拍賣員好，請老師來上課，但是時間是早上排在早上八點，根本讓拍賣員沒辦法休息，原因是拍賣員通常凌晨結束工作就可以回家，但是為了上課還要等到早上八點，變成中午才能回家休息，因此也導致拍賣員對翁震炘的憤怒。
對此，黃向羣受訪表示，黃承國曾擔任北農第12屆的董事會顧問，時間在2017年至2020年間，他任內從未見過黃承國出席開會，第13屆黃承國也非北農顧問。北農改建是在前北市府期間執行，且規劃多年，黃承國沒有也不會介入改建工程而有圖利狀況，議員提及是民股董事受不了黃承國，應先說清楚是哪名民股董事。
至於上課，北農表示，這屬於教育訓練的一環，屬於管理範圍沒辦法答覆。