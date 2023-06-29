生日「中2碼」福容大飯店住房半價 身分證有7新板希爾頓海鮮85折
暑假住房優惠來了，大家快秀出身分證！福容大飯店桃園店歡慶16週年慶，生日中2碼「1」、「6」或姓名有「桃園福容」任1字，可享「半價入住」福容桃園大飯店。而台北新板希爾頓酒店二樓的「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，而身分證有「1個7」可享85折、「2個7」享8折、「3個7」享75折。
記者蕭涵云/綜合報導
福容大飯店桃園店歡慶16週年慶，7月1日至7月31日推出多項週年慶住房驚喜和餐飲優惠。拿出身分證，西元生日中2碼同時有「1」和「6」兩個數字、或姓名中有「桃園福容」任1字，可享「半價入住」福容桃園大飯店豪華客房一晚，平均每人每晚最低只要一千元；而且和福容桃園同月同日（7月8日）出生的壽星，七月份入住可以超低優惠價5,175元，入住價值超過12,000元的豪華套房，可享受桃園市區唯一頂樓露天SPA等設施。
館內「福粵樓」餐廳用餐滿1600元，也有機會抽中價值超過6500元的「豪華客房住宿券」乙晚，共會抽出三名幸運中獎者；而新加入享福卡之會員，每桌會再贈超人氣港式點心「烏金流沙包乙份」。
而台北新板希爾頓酒店二樓的「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，運用大量蔬果和在地新鮮食材，以簡單烹調、減少高溫油炸及燻烤，再搭配橄欖油，及單純的調味方式，來呈現食材本身的滋味，共打造全新西班牙海鮮燉飯、北非摩洛哥風格的優格孜然烤雞、主廚親手拍打製作的起士牛肉丸燴番茄等十多道地中海美食料理。
今夏新菜上桌就祭出優惠，7月1日至7月31日，憑身分證有「1個7」可享85折、「2個7」享8折、「3個7」享75折，限本人、但不限平假日皆可使用。