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生脈飲從哪些中藥材組成？藥材功效一次懂
依據不同的中藥藥材，發揮的作用效果也有不同，陳俊穎也一一進行解釋：
人參人參是中藥中的珍貴藥材，被譽為「百藥之王」。它具有補氣養血、提升免疫力的功效，能夠增強體力和耐受力，幫助人們抵抗炎熱天氣帶來的疲勞感。在夏季，人參可以幫助調節體溫，增強身體耐暑能力，讓人保持清爽和活力。
五味子五味子具有鎮靜安神、養肝明目的功效。夏季高溫容易引起人們的煩躁不安和失眠問題，五味子可以幫助舒緩這些症狀。它能夠調節中樞神經系統，避免因爲夏日燥熱而造成的不安，同時還有助於改善睡眠品質，讓人在炎熱夜晚獲得良好休息。
麥門冬麥門冬是一種常見中藥，具有清熱潤燥、生津止渴功效。夏季高溫容易引起人們的口渴和乾燥不適，此時麥門冬可以派上用場。它含有豐富的多醣類物質，能夠有效地補充體液，調節體內水分平衡，減輕口渴和乾燥感，同時還有助於降溫和舒緩熱症。
生脈飲服用需注意三大重點
根據這些中藥功效可以了解到生脈飲不僅能解暑降溫，還有調節體內平衡功效。但是中藥依舊是藥品，陳俊穎提醒使用上還是需要注意以下幾點：
- 個體差異：每個人的體質不同，對中藥反應也有所差異，如果使用生脈飲後出現不適症狀，應立即停止使用並諮詢專業人士建議。
- 適量使用：生脈飲雖然有著良好解暑效果，但使用過量還是可能引起不適。請按照藥師或醫師建議使用，避免濫用。
- 配伍禁忌：某些中西藥有配伍禁忌，不宜同時使用。在使用生脈飲之前，如有同時併用其他中西藥物，請先諮詢相關專業人員後再使用。
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 連日高溫中暑、煩躁！「生脈飲」為解暑的中藥良方