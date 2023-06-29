網紅揭發黃子佼性騷擾「遭受酸民霸凌」 發聲喊告：造成二度傷害
旅法網紅zofia 19日向音樂人許常德自爆遭黃子佼性騷擾的往事被轉發，逼得黃子佼拍影片認錯道歉，「我沒有要辯解什麼，太丟人了」，怎料，身為被害人的zofia近來受到網路霸凌，她今（29）日發出聲明，透露受到「二度傷害」，不排除尋求法律途徑維護名譽。
記者楊穎軒／綜合報導
zofia委託律師發表聲明，指爆料黃子佼一事均屬事實，本意是希望不要再有更多的受害者，並讓社會關注MeToo議題，對於黃子佼傷害自己的行為感到遺憾，但近日有許多網友到粉絲專頁以不堪入目、偏激的言論辱罵她，已經嚴重對她造成二度傷害，甚至波及到家人，因此決定對特定網友散布的內容展開蒐證，以保未來行使法律追訴權。
最後，律師表示：「zofia非常感謝在這段路途上一直陪伴她，為她加油打氣，或曾為她發聲的人，要告訴支持她的人，謝謝你們的鼓勵，她會努力重新找到生活的力量。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞
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