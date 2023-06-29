團結挺侯是唯一活路 高雄KK政線議員：內部撕扯到此為止
金溥聰進駐侯友宜團隊擔任競選辦公室執行長，高雄KK政線參選立委的議員李眉蓁、鍾易仲認為這是國民黨團結整合重要的一步，黨提名後同仇敵慨、風雨同舟是基本做人道理，此前各種換侯、跳船、防磚等亂象應該就此休矣，「團結支持侯友宜是國民黨唯一的活路」，希望國民黨用團結贏得尊敬，機關算盡只會換來唾棄。
記者鄭婷襄／高雄報導
李眉蓁表示，現在的民調不等於最後的選票，侯友宜民調下跌不是因為侯友宜人不好，而是因為起步晚，內部整合還沒完成、競選團隊還沒進入狀況。這些時間可以處理的問題都不是致命問題，國民黨黨內互打、三心二意的老毛病才是最大問題。看到民調暫時性下跌就動換侯防磚跳船等心思，這是自掘墳墓。反侯就是挺賴，這是非常簡單的道理，今天反侯力量把侯友宜換掉，明天挺侯力量會甘心支持你們的候選人嗎？
鍾易仲則指出，不管侯友宜民調剩多少，只要國民黨吹響集結號、集中所有力量往前衝，絕對能殺出一條活路。一旦換侯，「下架民進黨」的共識就會崩解，取而代之出現對藍軍的懲罰性投票，結果精於算計的藍白陣營一場空，默默團結前進的民進黨繼續執政。
李眉蓁、鍾易仲指出，國民黨傳統的內部撕扯真的應該到此為止了，現在的年輕人鬥牛、打game都是願賭服輸，黨都提名了還有那麼多人在搞「拖賽連」動作，難怪年輕選票通通跑光光。球賽才打一半，落後的團隊互相指責只會被看不起，團結不喪氣、流汗繼續拼才會贏得尊敬，甚至逆轉勝。拜託藍營的大人們、聰明人不要只會打順風球，拿出志氣給臺灣人民看。