批民進黨新北幼兒園案散播假訊息還硬凹　國民黨：加劇親師不信任

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水雲翔指出，經過衛服部、法務部雙認證，以及事實查核中心認定，民進黨新北市議員戴瑋珊是散佈不實訊息，但迄今戴瑋珊與民進黨主席賴清德有向社會大眾、家長以及幼兒園道歉嗎？有反省嗎？民進黨公職人員造成全台家長恐慌，虛耗社會成本，家長與教保員的嚴重對立，應該立即向社會道歉與反省，他強調，幼兒健康、民眾用藥安全、社會互信是我們國家重要的價值，必須全力捍衛。
中華民國退警總會副總會長的新北市議員林國春指出，民進黨公職人員遭到事實查核中心認定散佈假訊息，但還不認錯，一直狡辯，是非常最差勁的民意代表，應該受到法律制裁，他要求散佈假訊息的民進黨公職人員應該出來向社會大眾道歉，不該一直硬凹，政治人物要最高標準檢視自己，也應該用最高標準向民眾道歉，否則就應該退選或辭職。
新北市兒童教育協會理事長羅英弘則表示，他不認為這次事件是烏龍事件，他認定是「政治操作」事件，幾位家長僅反映用藥問題，後來卻擴大成政治操作，數以萬計老師的尊嚴遭到傷害。以老師微薄的薪資能夠買昂貴藥物來餵幼兒嗎？從他角度來看，老師不可能這樣做，餵毒是刑法的重罪，如果真有此事，應該會被收押，怎麼會只是交保？
羅英弘指出，此事件中污名化幼教老師實在太沈重，若教保員們再不出來發聲，就變成為任人宰割的羔羊。他強調，此事件發生前，親師生都維持良好的關係，老師就像幼兒的第二個媽媽，且餵藥都有完善的機制與標準程序，家長必須附上同意書、處方籤等資料，老師才會進行餵藥，他期待這次事件能夠趕快的落幕，還給幼兒一個清靜的學習環境，鼓勵老師繼續來幫家長服務，這才是所有的親師生的福氣。
台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，此事件走到現在真相慢慢地揭露了，其實這是一個親師溝通的議題，當家長對於幼兒園教師餵藥事件有疑問時，通常正常管道就是展開親師溝通，這是有非常好的SOP，也行之有年，但爆發在選舉期間就變成政治操作事件之後，就變成了不是親師溝通問題而變成了一個政治議題。李玉嬋指出，一般家長最在意的是到底我的孩子進幼兒園安不安全？當對幼兒園的教師已經出現的不信任的狀態時候，最可憐的就是我們的孩子。
「親師不信任，苦的是孩子」，李玉嬋認為，親師合作的關鍵是信任，爭執你錯我對或破壞關係、中止委任，雙方都是輸家，但苦的是孩子！李玉嬋以健康諮商心理的專業角度提出兩項建議：首先「真相大白之前，設定停損點」：不以偏概全，相信幼教師專業自律；不丟掉信任，尊重更多幼教師的教育愛心；不放棄親師溝通，一起重建合作默契。其次「孩子在校問題的有效危機處理」：重建家長安心交託孩子入校學習；善用新北市政府綠色通道服務中心理諮詢、家長諮詢；親師合作、不讓孩子再受苦。