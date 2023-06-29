《我推的孩子》第二季確定有了！製作組公布「驚喜影像」
2023年4月春季的霸權動畫《我推的孩子》，首集播出即衝上高潮，在全球走紅，連由YOASOBI演唱的OP主題曲《IDOL（アイドル）》也在短短兩個月內在YT累積1.9億次播放量，創下眾多歷史。昨（28）日晚間《我推》最後一集播畢後，製作組也立刻公布確定製作第二季的好消息，同時也公布許多驚喜影像。
記者潘毅/綜合報導
「在演藝圈（這個世界）裡，謊言就是武器」，漫畫《我推的孩子》由赤坂明原作、橫槍萌果作畫，於2020年開始連載，劇情描述在偏鄉工作的婦產科醫生雨宮吾郎，意外發現自己的本命偶像「星野愛」出現在自己身邊，而且還帶來爆炸性的消息，之後雨宮吾郎便遭到刺殺，當他再次睜開眼，發現自己成為了愛的孩子，卻擁有前世記憶，並由此展開了一系列的演藝圈爭鬥劇！
在昨（28）日《我推的孩子》第11集播畢後，製作組也立刻在官方推特上宣布「動畫二期製作確定」，並搶先釋出二期的概念視覺圖，更驚喜推出動畫第 11 話的劇中歌B小町「STAR☆T☆RAIN」、「サインはB」、「HEART's♡KISS」New Arrange Ver.等曲目的試聽影片，後續也將收入在角色歌 CD中。
《我推的孩子》第二季確定製作的消息，瞬間引發全球粉絲振奮，不到一天，特報影片就衝上近60萬觀看，推特第二季消息的瀏覽數也突破740萬，足以顯見《我推》成為春季霸權的實力。