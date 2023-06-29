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《Running Man》呆萌女神宋智孝少了熱情！遭連署抗議：快點下車

▲宋智孝加入《Running Man》13年人氣飆高，一度因節目改組，差點被迫離開節目。（圖／翻攝宋智孝IG）
▲宋智孝加入《Running Man》13年人氣飆高，一度因節目改組，差點被迫離開節目。（圖／翻攝宋智孝IG）

記者江芷稜/綜合報導

韓國長壽綜藝節目《Running Man》歷經成員更迭，似乎顯露疲態，呆萌女神宋智孝加盟13年後，遭遇經紀合約危機，驚爆被前東家積欠9億元韓幣（約2128萬元台幣），在節目上也顯得力不從心，無法融入其他成員互動，只在鏡頭前傻笑，令觀眾極為不滿，向她喊話是否該下車（離開節目）了。

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▲宋智孝控前東家貪汙。（圖／宋智孝IG）
▲宋智孝控因前東家欠薪，心情大受影響。（圖／宋智孝IG）
演員出身的宋智孝，2010年加入《Running Man》成為固定成員，因坦率不做作個性，與戲劇作品帶給觀眾的印象截然不同，人氣更上層樓，該年獲得SBS演藝大賞綜藝特別賞。2016年宋智孝在節目的CP對象Gary退出後，SBS電視台一度發表聲明，單方面宣布她因專注演藝事業要退出節目，粉絲感到不滿，認為製作單位不尊重人，她在嚴重抗議聲中保住主持棒。

▲《RM》原班主持棒，除了宋智孝（左二）之外，將加入女成員全昭旻。（圖／翻攝自《Running Man》Instagram，2017.04.03）
▲宋智孝（左二）過去是《RM》的唯一女星，全昭旻加入後地位受到影響。（圖／翻攝自《Running Man》Instagram，2017.04.03）
不過，她今年遭逢演藝事業危機，剛和前東家UZUROCKS簽約半年，就因被積欠9億元韓幣酬勞宣布離開，唯有《Running Man》薪資直接匯入帳戶，宋智孝似乎受到此事影響，在節目上表現不佳，6月25日節目播出玩遊戲時，其他成員積極完成任務，她卻獨自在狀況外，無法融入話題，顯得相當沉默，只對鏡頭笑了笑。

▲宋智孝和Gary一起出演中國大陸版《拜託了冰箱》。（圖／翻攝自《拜托了冰箱》官方微博）
▲Gary和宋智孝（右）在節目裡組成「周一情侶」，人氣相當高 。（圖／翻攝自《拜托了冰箱》官方微博）
在女星全昭旻加入後，宋智孝不再是萬綠叢中一點紅，兩人經常被觀眾拿來比較，看到她的表現，資深觀眾表示無法接受，大嘆：「這是綜藝節目啊，麻煩興致高一些」、「比之前更擺爛了，什麼都不做」，忍不住要求她能離開節目，喊話「這麼討厭綜藝的話就不要來啊，趕快下車」，也有粉絲跳出來為宋智孝說話，表示呆萌就是她的特色，更是節目安排的人設，不應該因此離開。

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