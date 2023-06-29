押寶越南！韓國三星投資67億 設全新研發中心、2200名研究員進駐
近期韓國總統尹錫悅和妻子金建熙前往越南進行國是訪問，並且帶領了205家韓國企業代表同行，訪問團成員包括三星集團會長李在鎔，顯示出韓國對於越南市場的重視。事實上，三星電子近年來重押越南，積極持續投資，在河內斥資2.2億美元（約新台幣67億元），打造全新研發中心，已在2022年底正式啟用，未來三星集團允諾將在越南擴大投資規則和佈局產線。
國際中心賴正琳／綜合報導
目前三星全球手機產量有60%來自越南，截至2022年6月，三星集團已投資越南超過200億美元，未來有意將越南打造成該集團的全球重要策略據點之一，並且作為進攻東南亞新興市場的主要據點。三星集團在越南的手機製造中心位於北越，家電產品主要在南邊的胡志明市生產，另外也生產供應給蘋果的零件，顯見越南對於三星的重要性。
此外，三星集團也涉足半導體元件。2022年8月5日三星電子執行長會見越南總理范明政，並宣布未來將投資8.5億美元（約新台幣255億元）在太原省（Thai Nguyen）設廠，作為生產半導體元件的重鎮。這項投資將使越南與韓國、台灣和美國並列，成為世界上少數生產記憶體晶片的國家之一，三星選在工業發達的太原木省設廠，充分說明越南在半導體價值鏈有發展空間。
根據三星集團公布的資料顯示，去年底啟用的越南研發中心是首座由全球企業設立的大規模研發中心，象徵越南在擺脫低成本製造上最具體的一步。這座研發中心造價2200萬美元、共有16層樓，約有2200名研究員在這裡工作。三星集團會長李在鎔說：「這座越南三星研發中心，將有助加強越南的工業競爭力，也將有助改善韓國和越南的關係。」
在美中貿易戰角力下，越南成為產業自中國外移的主要受惠者，在包括三星電子等國際大廠的投資設廠下，越南已成為東南亞地區半導體和其他高科技產品的生產重鎮。