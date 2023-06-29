學者挺四接！批反對者勿犧牲中部人的肺、面對北部供電缺口

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學者指出，經濟部日前公布「111年全國電力供需報告」，其中協和電廠新1號燃氣機組再度延後半年，遲至2027年才能加入供電行列，究其原因，實因協和電廠更新計劃自2018年提出以來，歷經影響海洋生態、航運安全、地方公投等爭議，為化解爭議，台電二度縮小填海造地面積提出東移新方案（3.0版），這個原本預定於2025年舒緩北部供電缺口、改善地方空污的計劃，已整整延宕2年供電，如今又遭部分公民團體與基隆市政府以填地東移為由，要求重新申請、重做範疇界定、重新調查。
謝志誠表示，反對四接的人士忽略北東電網供電缺口將於2025年達到470萬瓩的事實，若未來仰賴北西電網供應，安全傳輸量僅420萬瓩，尖峰時須傳送470萬瓩，有超載的安全性風險存在，難以供應北東電網的需求。他說，「北東電網缺電已成事實，阻礙協和電廠換氣計畫，就是加劇缺電危機，最後還是要靠南電北送，犧牲中部人的空氣品質」。
謝志誠認為，日前國民黨總統候選人侯友宜主張同屬北東電網的核二要延役，儼然有以核二延役來取代四接的趨勢，議題發展至今，擔心無限上綱的反對杯葛，將導致台灣能源轉型陷入空轉，在深入探索各方訴求並在思考權衡後，為踐行多重正面價值的調和，學者們決定站出來呼籲社會一起尋求共生共榮的選擇，「支持協和以氣換油，兼顧穩定供電與生態保育」！
莊秉潔表示，協和電廠雖是基隆空汙排放量最高者，但基隆船港船舶對基隆人呼吸影響，更甚於協和電廠；協和四接銜接國際LNG（液化天然氣）船用燃料的環保要求，基隆又是深水港，將來LNG船舶與郵輪都可停靠，基隆應善用該特性把握四接機會，提供LNG加注補給服務，讓乾淨船舶能來停靠，如「太陽公主號」郵輪也將改成LNG，基隆有機會成為東北亞第一個氫能港，若基隆放棄國家1200億四接投資，預期「基隆將會又髒又窮」。
專家學者在記者會高喊協和油換改氣、基隆健康、生態、財富三好、全台共好的口號，並提出6大訴求。包括阻擋協和換氣將導致北東電網供電近8成靠外援，超過電網安全負荷，北北基宜面臨限電風險；阻擋協和換氣，基隆空汙無法改善，中南部被迫送電支援，導致2030年中火無煤時程延宕，影響基隆及中南部民眾健康。
3.0版東移方案已是影響海洋生態最小的方案，杯葛3.0版恐將導致台電被迫退回2.0方案，且根據永安接收站的經驗，船舶進出改用LNG燃料，生態反而比鄰近遊港更豐富；台灣東北角多一個天然氣接收站，可分散LNG船受台灣沿海氣象影響的補給風險，有助於能源穩定。
基隆不要放棄國家1200億四階的投資，掌握國際航運改採以LNG作為乾淨且安全燃料的趨勢，結合四階提供LNG加註補給服務，讓基隆改成為乾淨船舶及郵輪的停靠港；阻擋協和以氣換油將導致位於北東電網的核二找到延役的理由，反對核電延役並呼籲停止無限上綱的杯葛，尊重環評機制，盡速召開環評審查，加速能源轉型腳步。