末日生存新作《Garena 黎明覺醒》開服　等你挑戰最強生存大師！

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為感謝玩家對《Garena 黎明覺醒》事前預約活動的支持，官方亦宣布推出一系列開服慶祝活動。各式新手福利和專屬活動任務等著各位玩家進入末日大世界探索，完成任務即可獲得多重好禮。
第一重 每日登錄 無窮資源供應
每日簽到，天天驚喜！領取豐富獎勵，活躍值達標還有免費補簽機會！銀幣、強化塗層、補給箱、配件圖紙，以及時尚眼鏡等你來拿！
第二重 連續七天 獲得限定時裝
連續登入七日，豪華好禮等你拿！銀幣、稀有材料、武器道具、炫酷造型，應有盡有！林地材料、急救包、配件圖紙，通通都在等你！還有渡鴉之翼套裝，助你翱翔天際，絕對不能錯過的登入盛宴！
第三重 等級提升 豪華獻禮
升級有驚喜！曙光禮包等你拿！銀幣、碳化矽晶粒、防彈甲片、強化塗層，還有配件圖紙！從十級到六十級，每個十級都是一個豪華禮遇！快加入冒險，換領屬於你的曙光禮包！
第四重 開啟生存之路 新手專屬福利
踏上生存之路，合金強化塗層、戰術耗材、防彈甲片等寶貴資源助你闖關！每日挑戰，限定 14 天，還有獨家獎勵，包括天賦點、歐式基礎牆禮包、載具造型「荒野旅人・鈷藍」等你揭曉！
第五重 奏響時光樂章 舞動歡樂節拍 手工書包隨心所愛
開服第三天時光寶藏活動開啟！完成日常任務，與好友組隊練習，還可拿社交獎勵！觸發劇情任務，參加聚會，贏取限動舞蹈動作及麗莎的手工書包，還有近一萬銀幣可領取！
第六重 渡鴉小隊 資深導師將您引領
加入渡鴉小隊，新手玩家領取豪華新手禮包，老手玩家邀請好友，共同完成任務換取豐厚獎勵！新手獎勵包含生存補給包、材料補給包、林地材料包等；老手獎勵則有金幣、平原材料包、潤滑劑和散熱器等實用道具。一同組隊，戰勝困難，享受無盡樂趣！
第七重 與時共舞 與友共長
只需每日在線時長滿足 5、15、30、45、60、90 分鐘，即可領取豐厚獎勵！銀幣大放送，珍稀材料禮包，強化塗層等你拿！
第八重 週末許願 渡鴉魔法為您實現
週末福利大放送！任意挑選獎品，週一馬上領取：碳化矽晶粒、配件圖紙、離子薄膜等。週末簽到，額外獲得渡鴉謝禮寶箱！快來享受福利吧！
官方推出歡慶開服系列挑戰活動 總獎金高達 100 萬！
此外，慶祝遊戲正式上線，總獎金高達 100 萬元的「系列挑戰活動」也同步開跑，。活動共分為五項挑戰競賽，第一個活動由「捏臉大賽」揭開序幕，下載遊戲後即可進行角色捏臉，只要在 7 月 5 日前將捏臉作品截圖上傳至 Instagram 或 Facebook 並完成指定標註，即可獲得評選資格，其餘挑戰活動將於開服後陸續公布，歡迎熱愛末日生存與獎金挑戰的玩家一起一起共襄盛舉！
7-ELEVEN 全台門市聯動開跑 消費滿額抽獨家永久稀有外觀「炫彩-AK-47 塗裝」！
《Garena 黎明覺醒》× 7-ELEVEN 聯名合作在超過 6,700 家門市登場，化身末日最強補給便利商店，帶來玩家專屬限時優惠！即日起至2023/7/11止， OPEN POINT 會員單筆消費滿 200 元，就送《黎明覺醒》虛寶序號一組，除了有豐富的道具獎勵等你來領取，更有機會抽中最大獎──獨家永久稀有外觀「炫彩-AK-47 塗裝」！虛寶序號限 1,000 萬筆，送完為止，兌完為止，趕緊手刀前往身邊的 7-ELEVEN 門市參加活動吧！詳細活動內容和優惠條件請參考7-ELEVEN官網或關注《Garena 黎明覺醒》官方粉絲團。
泰山香吉士系列飲品聯動同步登場 購買指定飲品抽獨家永久極品時裝「永夜盡頭」！
《Garena 黎明覺醒》× 香吉士系列飲品限定聯動活動已經於 6/28 正式開啟。即日起至 7/28 止，於全台超商通路購買貼有《Garena 黎明覺醒》貼紙的泰山指定活動飲品，即可隨機獲得一組遊戲虛寶序號，有機會將獨家永久極品時裝「永夜盡頭」 在內的豪華獎勵帶回家，瓶瓶有獎，送完即止，立即動身前往各大超商通路試試手氣！詳細聯動內容請參考官網活動公告或關注《Garena 黎明覺醒》官方粉絲團。
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