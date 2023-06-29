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末日生存新作《Garena 黎明覺醒》開服　等你挑戰最強生存大師！

▲《Garena 黎明覺醒》今日於 App Store、Google Play 與 PC 端正式開服。（圖/品牌提供）
▲《Garena 黎明覺醒》今日於 App Store、Google Play 與 PC 端正式開服。（圖/品牌提供）

生活中心/綜合報導

末日生存新作《Garena 黎明覺醒》今 (29) 日於 App Store、Google Play 與 PC 端正式開服，現在登入將可領取全服事前預約達標獎勵──永久專屬載具「渡鴉摩托車」與角色稱號「長夜已盡，黎明將至」等多項好禮，凡於任一平台完成預先註冊，可再領取永久專屬獎勵「海藍 - M3 塗裝」！同時，為慶祝遊戲上線，官方也宣布於開服首月舉辦總獎金高達 100 萬元的「系列挑戰活動」，首波活動「捏臉大賽」將率先登場，邀請所有玩家共襄盛舉。 下載遊戲後進入捏臉系統，完成活動指定任務即可獲得評選資格，歡迎熱愛末日生存與獎金挑戰的玩家共襄盛舉！此外，《Garena 黎明覺醒》與 7-ELEVEN、泰山香吉士飲品展開聯名合作，助力玩家踏上末日大世界，展開追尋希望的冒險旅程！

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▲歡慶開服100萬獎金系列挑戰活動，共分為五項競賽，目前預告首波活動將會是「捏臉大賽」！(圖/品牌提供)
▲歡慶開服100萬獎金系列挑戰活動，共分為五項競賽，目前預告首波活動將會是「捏臉大賽」！(圖/品牌提供)
開服福利總覽　創角十分驚喜　多重豪禮等你領！

為感謝玩家對《Garena 黎明覺醒》事前預約活動的支持，官方亦宣布推出一系列開服慶祝活動。各式新手福利和專屬活動任務等著各位玩家進入末日大世界探索，完成任務即可獲得多重好禮。

第一重　每日登錄　無窮資源供應

每日簽到，天天驚喜！領取豐富獎勵，活躍值達標還有免費補簽機會！銀幣、強化塗層、補給箱、配件圖紙，以及時尚眼鏡等你來拿！

第二重　連續七天　獲得限定時裝

連續登入七日，豪華好禮等你拿！銀幣、稀有材料、武器道具、炫酷造型，應有盡有！林地材料、急救包、配件圖紙，通通都在等你！還有渡鴉之翼套裝，助你翱翔天際，絕對不能錯過的登入盛宴！

第三重　等級提升　豪華獻禮

升級有驚喜！曙光禮包等你拿！銀幣、碳化矽晶粒、防彈甲片、強化塗層，還有配件圖紙！從十級到六十級，每個十級都是一個豪華禮遇！快加入冒險，換領屬於你的曙光禮包！

第四重　開啟生存之路　新手專屬福利

踏上生存之路，合金強化塗層、戰術耗材、防彈甲片等寶貴資源助你闖關！每日挑戰，限定 14 天，還有獨家獎勵，包括天賦點、歐式基礎牆禮包、載具造型「荒野旅人・鈷藍」等你揭曉！

第五重　奏響時光樂章　舞動歡樂節拍　手工書包隨心所愛

開服第三天時光寶藏活動開啟！完成日常任務，與好友組隊練習，還可拿社交獎勵！觸發劇情任務，參加聚會，贏取限動舞蹈動作及麗莎的手工書包，還有近一萬銀幣可領取！

第六重　渡鴉小隊　資深導師將您引領

加入渡鴉小隊，新手玩家領取豪華新手禮包，老手玩家邀請好友，共同完成任務換取豐厚獎勵！新手獎勵包含生存補給包、材料補給包、林地材料包等；老手獎勵則有金幣、平原材料包、潤滑劑和散熱器等實用道具。一同組隊，戰勝困難，享受無盡樂趣！

第七重　與時共舞　與友共長

只需每日在線時長滿足 5、15、30、45、60、90 分鐘，即可領取豐厚獎勵！銀幣大放送，珍稀材料禮包，強化塗層等你拿！

第八重　週末許願　渡鴉魔法為您實現

週末福利大放送！任意挑選獎品，週一馬上領取：碳化矽晶粒、配件圖紙、離子薄膜等。週末簽到，額外獲得渡鴉謝禮寶箱！快來享受福利吧！

官方推出歡慶開服系列挑戰活動　總獎金高達 100 萬！

此外，慶祝遊戲正式上線，總獎金高達 100 萬元的「系列挑戰活動」也同步開跑，。活動共分為五項挑戰競賽，第一個活動由「捏臉大賽」揭開序幕，下載遊戲後即可進行角色捏臉，只要在 7 月 5 日前將捏臉作品截圖上傳至 Instagram 或 Facebook 並完成指定標註，即可獲得評選資格，其餘挑戰活動將於開服後陸續公布，歡迎熱愛末日生存與獎金挑戰的玩家一起一起共襄盛舉！

7-ELEVEN 全台門市聯動開跑　消費滿額抽獨家永久稀有外觀「炫彩-AK-47 塗裝」！

《Garena 黎明覺醒》× 7-ELEVEN 聯名合作在超過 6,700 家門市登場，化身末日最強補給便利商店，帶來玩家專屬限時優惠！即日起至2023/7/11止， OPEN POINT 會員單筆消費滿 200 元，就送《黎明覺醒》虛寶序號一組，除了有豐富的道具獎勵等你來領取，更有機會抽中最大獎──獨家永久稀有外觀「炫彩-AK-47 塗裝」！虛寶序號限 1,000 萬筆，送完為止，兌完為止，趕緊手刀前往身邊的 7-ELEVEN 門市參加活動吧！詳細活動內容和優惠條件請參考7-ELEVEN官網或關注《Garena 黎明覺醒》官方粉絲團。
 

▲7-ELEVEN全台門市聯動開跑，消費滿額抽永久稀有外觀「炫彩-AK-47 塗裝」！（圖／品牌提供）
▲7-ELEVEN全台門市聯動開跑，消費滿額抽永久稀有外觀「炫彩-AK-47 塗裝」！（圖／品牌提供）
泰山香吉士系列飲品聯動同步登場　購買指定飲品抽獨家永久極品時裝「永夜盡頭」！

《Garena 黎明覺醒》× 香吉士系列飲品限定聯動活動已經於 6/28 正式開啟。即日起至 7/28 止，於全台超商通路購買貼有《Garena 黎明覺醒》貼紙的泰山指定活動飲品，即可隨機獲得一組遊戲虛寶序號，有機會將獨家永久極品時裝「永夜盡頭」 在內的豪華獎勵帶回家，瓶瓶有獎，送完即止，立即動身前往各大超商通路試試手氣！詳細聯動內容請參考官網活動公告或關注《Garena 黎明覺醒》官方粉絲團。

《Garena 黎明覺醒》商店下載連結：Link

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