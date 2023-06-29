Lisa「鋼鐵瀏海」消失了！罕露額頭更時尚 絕美造型曝光
韓國人氣女團BLACKPINK紅遍國際，其中泰國籍成員Lisa擁有甜美臉蛋及九頭身完美比例，獲得許多粉絲喜愛，她出道以來幾乎都以齊瀏海造型現身，就連跳舞時瀏海都能維持完美狀態，被粉絲形容為「鋼鐵瀏海」。而Lisa昨（28）日出席時尚活動時，竟將瀏海往後梳，罕見露出額頭，讓粉絲們驚呼：「美到我看呆了！」
記者賴禹妡/綜合報導
Lisa昨日身穿一襲優雅的白色緞面長禮服出席精品75週年紀念會，她臉上帶著精緻妝容，再搭配珠寶首飾，看起來十分高貴、有氣質。而Lisa出道以來幾乎都以齊瀏海造型，這次居然罕見將瀏海梳成中分，露出飽滿好看的額頭，還幽默對攝影師喊：「我的左臉比較漂亮。」
照片曝光後，Lisa的無瀏海造型讓粉絲相當驚豔，紛紛留言大讚，「沒瀏海也超好看」、「很美啊」、「反而更有時尚韻味」、「不同種感覺」、「敲碗常看到這個造型」、「美到我看呆了」。
事實上，Lisa先前登上韓綜《認識的哥哥》時，曾透露瀏海是生命、不可能掀開，當主持人問：「如果給你100億韓幣（約台幣2.5億元）的話呢？」Lisa才表示會考慮。而近年來，Lisa逐漸「解放額頭」，也讓網友忍不住笑喊：「所以真收了100億了嗎？」