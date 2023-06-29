遭陳建州夫婦求償1000萬！大牙堅持「性騷擾指控」：法院見

Lisa「鋼鐵瀏海」消失了！罕露額頭更時尚　絕美造型曝光

▲Lisa出席時尚活動時，竟將瀏海往後梳，罕見露出額頭。（圖／翻攝自NewsInStar YouTube）
▲Lisa出席時尚活動時，竟將瀏海往後梳，罕見露出額頭。（圖／翻攝自NewsInStar YouTube）

記者賴禹妡/綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK紅遍國際，其中泰國籍成員Lisa擁有甜美臉蛋及九頭身完美比例，獲得許多粉絲喜愛，她出道以來幾乎都以齊瀏海造型現身，就連跳舞時瀏海都能維持完美狀態，被粉絲形容為「鋼鐵瀏海」。而Lisa昨（28）日出席時尚活動時，竟將瀏海往後梳，罕見露出額頭，讓粉絲們驚呼：「美到我看呆了！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Lisa曾說自己真的不能沒有瀏海，被喊「給你100億可以撥開劉海嗎？」才鬆口考慮，也因此有「百億瀏海」的封號。（圖／翻攝Lisa IG）
▲Lisa曾說自己真的不能沒有瀏海，被喊「給你100億可以撥開瀏海嗎？」才鬆口考慮，也因此有「百億瀏海」的封號。（圖／翻攝Lisa IG）
Lisa昨日身穿一襲優雅的白色緞面長禮服出席精品75週年紀念會，她臉上帶著精緻妝容，再搭配珠寶首飾，看起來十分高貴、有氣質。而Lisa出道以來幾乎都以齊瀏海造型，這次居然罕見將瀏海梳成中分，露出飽滿好看的額頭，還幽默對攝影師喊：「我的左臉比較漂亮。」 

▲Lisa「鋼鐵瀏海」消失了！罕露額頭更時尚　絕美造型曝光。（圖／翻攝自NewsInStar YouTube）
▲Lisa出道以來幾乎都以齊瀏海造型，這次居然罕見將瀏海梳成中分，露出飽滿好看的額頭。（圖／翻攝自NewsInStar YouTube）
照片曝光後，Lisa的無瀏海造型讓粉絲相當驚豔，紛紛留言大讚，「沒瀏海也超好看」、「很美啊」、「反而更有時尚韻味」、「不同種感覺」、「敲碗常看到這個造型」、「美到我看呆了」。 

事實上，Lisa先前登上韓綜《認識的哥哥》時，曾透露瀏海是生命、不可能掀開，當主持人問：「如果給你100億韓幣（約台幣2.5億元）的話呢？」Lisa才表示會考慮。而近年來，Lisa逐漸「解放額頭」，也讓網友忍不住笑喊：「所以真收了100億了嗎？」

Lisa看演唱會沒約隊友！一旁緊跟「神秘男」　身分曝光竟是朴寶劍

BLACKPINK演唱會Lisa「幫粉絲破關Switch」！玩到忘我萌樣全被錄

BLACKPINK Lisa素顏美到發光！「人間芭比」水煮蛋肌膚被讚爆

BLACKPINK開唱「LISA暴走丟玩偶」！網見可怕真相反讚：更愛她了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀