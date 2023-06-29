又口誤！拜登稱蒲亭是「賤民」：正在輸掉「伊拉克戰爭」
美國總統拜登（Joe Biden）在就任總統前後，時常會因為口誤或是令人費解的發言而引發討論，導致是否患失智症等健康問題備受外界關注。近來拜登再次就瓦格納兵變表態時，指出俄羅斯總統蒲亭會因此被削弱，但他卻口誤稱俄羅斯「輸掉伊拉克戰爭」，並將蒲亭稱為「賤民」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，當地時間28日上午，拜登準備前往搭機前往芝加哥出席活動時，在白宮南草坪發表了簡短的談話。在記者問及蒲亭是否因俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發起的兵變而削弱時，拜登回答「當然」。
當記者進一步詢問蒲亭被削弱的程度時，拜登表示「很難說」（It's hard to tell），但在補充說明時，拜登卻烏克蘭戰爭說口誤成伊拉克戰爭，稱蒲亭「顯然正在輸掉伊拉克戰爭」（he is clearly losing the war in Iraq）。
最後拜登直言，蒲亭正在輸掉國內的戰爭，現在已經成為全世界眼中的「賤民」（a bit of a pariah）。
其實拜登在其一天晚上也出現了同樣的口誤，他向一眾支持者表示，他將團結西方國家，反抗莫斯科「對伊拉克的攻擊」。