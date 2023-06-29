快訊／下班要注意！13縣市發「大雨特報」 雨彈狂轟到入夜
（更新時間15:28）今（29）日盛行東南風，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局也在午後針對13縣市發佈大雨特報，3縣市發大雷雨示警，提醒民眾外出攜帶雨具。氣象局預報員朱美霖提醒，中部可能出現短延時強降雨、大雨或豪雨，到了晚上雷雨才會陸續停止，剩下迎風面的台東、恆春有雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（29）日對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、雲林至臺南地區及臺中以北、高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。雨勢影響時間一路從下午到晚上，下班路上要特別注意。桃園市、新竹縣、新北市雷雨持續時間至16時30分。
🟡降雨警戒範圍
📍豪雨：暫無
📍大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區
📍大雷雨：桃園市、新竹縣、新北市
到了本週五（30日）環境風轉為偏南風到西南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，留意各地山區及大臺北地區有局部大雨發生的機率，雲量開始減少，陽光露臉機率高。不過，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。
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