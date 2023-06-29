MP嘎嘎回歸參賽《音樂主理人》！霸氣喊：不要叫我再唱〈射手〉了

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其中還有曾發行過單曲〈QueenStep〉，兼任蔡依林、周杰倫、蕭亞軒御用舞者，同時也是饒舌歌手的7LING，以及創作過〈寂寞寂寞就好〉、〈渺小〉、〈你就不要想起我〉等知名歌曲，廣告歌曲傳唱最成功之一的「麥香主題曲」製作人楊子樸，當被問到已經有20年的創作經歷，為什麼還想要來參加比賽？子樸出乎意料地回答：「想跟你們當朋友啊！你們都很厲害，給你們洗一下。」外景主持人邱宇辰笑說：「這就是大神的回答！」讓全場一片譁然。
在張惠妹演唱會擔任素人嘉賓的吳鎮安此次也來參選，吳鎮安：「我算是有一點追夢成功，因為我自己非常喜歡張惠妹，成功跟自己的偶像在她小巨蛋演唱會上合唱。」並指出媽媽就是讓他會選擇這條路的很大一個原因，因為當時媽媽跟阿妹在五燈獎就是對手，同燈同分三次，後來卻選擇了家庭，他覺得如果在這一條路上有一些成績的話，也算是幫媽媽完成這個夢想；此外壯族出身，曾參加過《中國好聲音》的秦宇子，特別的聲線也讓不少評審留下印象，身兼製作人跟歌手的創作才子JINBO湯竣博等音樂人，都來參與這場五百萬獨立音樂品牌主理人的爭奪戰，JINBO甚至宣告：「以台灣製作人圈來說，我算是新血，我每年至少都會幫人家做超過100首歌，如果可以拿第一名的話，那是最好」。
從40萬人中選出的24位選手們，在節目首集長途跋涉來到台南，準備迎來首項挑戰，將分組改編〈白天不懂夜的黑〉、〈瘋子〉、〈博杯〉三首經典歌曲，製作單位更找來三位原創者林隆璇、許哲珮、陳子鴻突擊選手給予指導，讓選手們在原創者面前壓力山大，陳子鴻表示：「不管是改編，原來曲子的精神應該要保留，再加上創意，最好能讓原作者嚇一跳又不得不佩服你。」許哲珮也深感認同地說：「因為我們是原創者，對歌的想像是有一個空間在的，所以我很認同子鴻老師所說，要尊重過去，但是對未來有創新。」沒想到選手們的超強改編演出，意外讓現場評審們大吃一驚！
林隆璇給出評語形容：「我的杏仁核有被激活，就是那個危險警報器，這兩個人有點可怕，讓我覺得毛骨悚然！」許哲珮也大讚選手的音樂製作能力非常優秀，能被他們改編感到非常榮幸，讓她直呼未來希望能一起合作音樂，陳子鴻更笑說：「我像他們26歲的時候在幹嘛！」究竟是哪組選手的表演讓評審驚嘆不已，給予高度肯定？自6月30日起，每週五晚間7點請鎖定東風衛視《音樂主理人》，7月1日起，每週六晚間10點30分在霹靂電視台播出。