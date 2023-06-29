新北7月啟動夏季熱危害預防措施專案檢查 最高處30萬元罰鍰
隨著今年入夏以來頻頻出現超過340C的高溫，為避免事業單位疏於熱危害的預防工作，新北勞檢處將自7月起啟動為期3個月的專案檢查，最高可處30萬元的罰鍰，藉以督促雇主改善工作環境。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，提醒雇主應做好戶外工作場所降溫工作、置備足夠飲用水供戶外作業的勞工補充水分、設置陰涼休息場所，供勞工在休息時使用，以「降溫」、「飲水」及「休息」三項預防措施，避免勞工發生熱危害。
陳瑞嘉進一步說明，氣溫持續攀升，勞工於戶外高溫曝曬下作業，雇主除應提供適當的飲水及遮陽設施外，也要保持良好的通風，更應該隨時注意勞工的身體狀況，同時進行熱危害的預防宣導，並建立緊急醫療、通報及應變機制；另外，勞工自己也要做好防曬並隨時補充水分，如有出現頭暈、嘔吐、心跳加快或體溫升高等症狀，就應該馬上就醫。
新北市政府勞檢處長林澤州補充說明，熱危害預防是雇主的法定責任，如未採取相關防護措施，經通知限期改善而未改善者，依職安法可處3到15萬元的罰鍰，若是因此導致勞工發生熱疾病，最高可處30萬元的罰鍰，提醒雇主切莫心存僥倖，否則除將遭受行政罰鍰外，如因此使勞工發生職業災害，也將面臨民事及刑事責任。