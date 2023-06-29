演藝圈MeToo吹哨人大哭！黃云歆讀完郭源元自白：可以好好睡覺了
「微風女神」郭源元昨（28）日以第二名受害者身分發文指控曾被黑人兩度伸狼爪，聲援第一個踢爆男方惡行的前「黑澀會美眉」大牙，一句「我不想讓大牙只有一個人」引來近30萬人按讚共鳴，對此，當初揭發許傑輝性騷擾、被視為演藝圈MeToo吹哨人的黃云歆發聲：「終於大哭了一場。」
記者楊穎軒／綜合報導
黃云歆在IG發布黑底白字的限時動態，透露過去兩個禮拜她都很堅強，一直到昨天晚上看完郭源元於臉書寫下的自白，才終於大哭了一場，並呼應郭源元曾說過的話，「大家都希望壞人踢到鐵板，可是沒有人願意當那塊鐵板。」
此外，看到社會大眾近來紛紛挺身捍衛MeToo被害人，黃云歆欣慰地說：「真的好謝謝願意站出來撐住受害者的人們，我今晚終於可以放下手機，好好的睡一覺了！」
黃云歆本月14日在臉書發長文，自揭2013年被當時的舞台劇導演許傑輝以交「性感作業」為由性騷擾，引爆演藝圈MeToo運動，而許傑輝也在隔天宣布「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。
※【NOWnews 今日新聞
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