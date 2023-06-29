App公布Q2十大爆紅台股　AI夯、電子股滿血復活

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唯一今年兩季皆入榜的老牌線纜廠大亞興建漁電共生的太陽能光電廠持續受關注，位居第七；排名第八的士電則受惠台電電網強韌計畫，及預期下半年持續布局能源轉型和淨零碳排商機成為焦點。國內重電設備廠亞力則投入大量研發資源，發展智能化電機器材新產品，近期更獲晶圓雙雄建廠的重電設備訂單，營運成長動能強勁，排行第十。
而隨著生成式AI話題席捲全球產業，延伸應用和技術發展也成市場焦點，AI概念股紛紛入榜，相較第一季榜單，可說是滿血復活。伺服器大廠廣達受惠AI題材，股價快速攻上歷史新高，加上與輝達合作伺服器業務引發熱議，排名第二。
代工廠英業達同樣因AI應用開花結果，在伺服器、智慧型裝置產品成長力道強勁，拿下第四名。智慧工廠系統整合商廣運主要服務半導體廠，提供客製化的物流運輸服務，近期因液冷散熱解決方案獲得英特爾認證，擠進排行榜第五名。全球電子代工領域「電子五哥」之一的緯創，近年在企業運算、大型資料中心、人工智慧運算市場都有亮眼成果，帶動毛利率好轉，本次排行位居第六名。
受全球地緣政治風險升溫、台海危機、俄烏戰爭影響，近期全民對國防意識的重視，也反映在本次榜單；軍工股代表漢翔在巴黎航太展拿下30億元訂單，先前更與美國通用電氣簽訂發動機核心零組件10年長期合約，充分展現公司的研發實力，排行第九。