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App公布Q2十大爆紅台股　AI夯、電子股滿血復活

▲Yahoo奇摩股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」，能源股、科技電子類股成為本季投資人關注焦點。（圖／NOWnews資料照片）
▲Yahoo奇摩股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」，能源股、科技電子類股成為本季投資人關注焦點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

有股市App業者公布第二季「十大爆紅台股榜」，發現第二季在AI、半導體、新能源等話題帶動下，能源股、科技電子類股成為本季投資人關注焦點，能源概念股持續受市場青睞，搶下本季半數席次，榜首由去年搶下機車銷售冠軍的三陽工業奪得，第二名是廣達、第三名是大同，另外英業達與廣運分別位居第四與第五名。

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Yahoo奇摩股市App指出，這次第二季「十大爆紅台股榜」中，能源概念股持續受市場青睞，搶下本季半數席次。榜首由去年搶下機車銷售冠軍的三陽工業奪得，除了因汽、機車等產品獲利表現亮眼外，近期更宣布與工研院共同開發新技術。機電股大同積極尋找新能源產業成長機會，並將爭取大型儲能系統建置案，結合既有的電力事業，成功獲得投資人目光，本季排行第三。

▲Yahoo奇摩股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」，能源股、科技電子類股成為本季投資人關注焦點。（圖／Yahoo奇摩股市App提供）
▲Yahoo奇摩股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」，能源股、科技電子類股成為本季投資人關注焦點。（圖／Yahoo奇摩股市App提供）
唯一今年兩季皆入榜的老牌線纜廠大亞興建漁電共生的太陽能光電廠持續受關注，位居第七；排名第八的士電則受惠台電電網強韌計畫，及預期下半年持續布局能源轉型和淨零碳排商機成為焦點。國內重電設備廠亞力則投入大量研發資源，發展智能化電機器材新產品，近期更獲晶圓雙雄建廠的重電設備訂單，營運成長動能強勁，排行第十。

而隨著生成式AI話題席捲全球產業，延伸應用和技術發展也成市場焦點，AI概念股紛紛入榜，相較第一季榜單，可說是滿血復活。伺服器大廠廣達受惠AI題材，股價快速攻上歷史新高，加上與輝達合作伺服器業務引發熱議，排名第二。

代工廠英業達同樣因AI應用開花結果，在伺服器、智慧型裝置產品成長力道強勁，拿下第四名。智慧工廠系統整合商廣運主要服務半導體廠，提供客製化的物流運輸服務，近期因液冷散熱解決方案獲得英特爾認證，擠進排行榜第五名。全球電子代工領域「電子五哥」之一的緯創，近年在企業運算、大型資料中心、人工智慧運算市場都有亮眼成果，帶動毛利率好轉，本次排行位居第六名。

受全球地緣政治風險升溫、台海危機、俄烏戰爭影響，近期全民對國防意識的重視，也反映在本次榜單；軍工股代表漢翔在巴黎航太展拿下30億元訂單，先前更與美國通用電氣簽訂發動機核心零組件10年長期合約，充分展現公司的研發實力，排行第九。

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