iPhone 15「保護殼」做好了？符合5大爆料：靜音鍵取代靜音開關
下半年最讓果粉引頸期盼的就是蘋果的秋季發表會，照慣例大多選在9月份舉辦，且如果沒有意外，最新旗艦手機iPhone 15系列也應該會如期亮相。目前網路上有各種爆料，《NOWnews》整理目前傳關於iPhone 15系列最令人期待的5種變化。
記者周淑萍/綜合報導
推特上知名的爆料大神Apple Hub整理出今年蘋果可能會發表的產品，有兩款手錶，包含了Apple Watch Series 9 和第二代Apple Watch Ultra ；手機部分沒意外的話應該會是iPhone 15，延續上一代會有4款：iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 以及iPhone 15 Pro Max；另外， iPad第11代、 iPad Air第6代；M3晶片的 MacBook Air、MacBook Pro、iMac等。
討論度最高的iPhone 15系列中，傳聞iPhone 15 Pro會成為主打款，目前猜測會有5項變化：
1、更薄的邊框搭配鈦金屬底盤。
2、可自定義的靜音鍵，用來取代目前的靜音開關。
3、使用新一代的A17晶片。
4、配合歐盟改變的USB-C連接埠。
5、潛望式變焦鏡頭，最高支援5倍或6倍變焦。
而在微博上有網友Po出自稱是iPhone 15 手機殼，從照片似乎也看得出來，迎合目前網路的爆料，在靜音鍵開孔更大，且底部的連接埠的開口也有改變，但真實性還無法確認。