當心受騙減遊興　中市府：網售、代購便宜機票別輕信

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法制局長李善植表示，近日消費者服務中心收到數件網路代購機票衍生爭議的消費申訴案。經了解，消費者是在臉書旅遊群組，遇到自稱旅行社人員可代購便宜機票，代購人宣稱可以消費者英文姓名訂購、並使用代購人的信用卡墊付票款；消費者在確認代購人提供的航空公司訂位紀錄及付款憑證無誤後，便放心匯款；然而，數日後卻發現訂位紀錄已被航空公司以「刷卡不合法」為由取消，消費者欲退款，代購人卻已「網上蒸發」，這才驚覺受騙。因此，提醒消費者，不要在臉書社團、LINE群組或拍賣平台找人代購機票撿便宜，十分容易陷入不法人士詐騙圈套。
法制局消保官提醒，民眾在逛旅展、或於網路找旅遊行程或旅宿機票，都要選擇有合法登記的業者，避免遭到詐騙。以旅行社、民宿及旅館為例，依發展觀光條例等相關規定，旅行社要經交通部核准、辦妥公司登記及領取旅行業執照；而旅館民宿業，也要向地方主管機關申請登記後，才可營業。民眾消費前，可先上交通部觀光局的「台灣觀光資訊網」及「台灣旅宿網」，查詢是否為合法登記的旅行社或旅宿業者。
此外，訂購旅遊行程前要注意契約有無記載「出發日期」及「旅遊費用總金額」等資訊，避免購買日期未定的行程，若日後無法配合業者排定的出發時間，將衍生爭議而影響權益。另購買旅宿餐飲票券，注意票券上應有記載履約保障機制，且勿於FB、LINE等社群網站或拍賣平台向不明人士購買轉售的票券，以免買到有使用期限的贈品券或假禮券。
法制局表示，消費者如有任何消費問題，可在平日上班時間(每週一至週五上午8時至12時、下午1時至5時)，以市話或手機撥打全國性消費者服務專線「1950」諮詢。