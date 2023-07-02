7月強片／阿湯哥《不可能任務》騎車衝懸崖　《陰兒房》開戰惡魔

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迪士尼與皮克斯動畫聯手打造奇想動畫《元素方城市》，由馬慕杜阿希（飾演水弟）、莉亞路易斯（飾演小炎）為男女主角配音，溫蒂麥莉登康薇獻聲「風老闆」蓋兒、金獎視后凱薩琳奧哈拉飾演「水弟媽」布魯克。導演彼得孫以自己身為韓裔移民父母後代的背景，
《元素方城市》是一座聚集空氣、水、火、土，4大基本元素「民眾」共存居住的城市；劇情描述：強悍機智但脾氣火爆的「小炎」，在與隨遇而安且充滿樂趣的「水弟」邂逅後，顛覆她對於世界周遭的觀點，小炎因而開始探索內心真正嚮往的未來。
溫子仁經典恐怖片《陰兒房：鬼門陰深處》 7月7日上映
溫子仁製作團隊與布倫屋再度攜手合作，推出經典駭人鬼片《陰兒房：鬼門陰深處》，第一集原班卡司再續前緣，包含13年前飾演小兒子「達頓」的演員泰辛普金斯、溫子仁御用男星派翠克威爾森、女主角蘿絲拜恩皆全員回歸。
《陰兒房：鬼門陰深處》延續第二集《陰兒房第2章：陰魂守舍》中看似圓滿的結局，進入大學就讀的達頓，在畫素描的時候想起過往被壓抑的記憶，不斷出現的異象，讓他決定與父親「喬許」一同解開家族祕密，回到陰深處與「紅臉惡魔」正面對決，終結這場陰魂不散的詛咒。
阿湯哥經典回歸《不可能的任務：致命清算 第一章》 7月8日上映
《不可能的任務：致命清算 第一章》由克里斯多夫麥奎瑞身兼導演、編劇、製片，主要演員包括：湯姆克魯斯（飾演伊森韓特）、蕾貝卡弗格森（飾演伊爾莎佛斯特）、文雷姆斯（飾演路德史提寇）、賽門佩吉（飾演班吉鄧恩）、海莉艾特沃（飾演葛莉絲）、龐克萊門捷夫（飾演派瑞絲）、伊塞莫瑞（飾演蓋布瑞）等人。
片中，湯姆克魯斯親自上陣所有動作戲，他騎摩托車衝下懸崖再定點跳傘、在火車上打鬥，還在羅馬市區街道上演飛車追逐，精采爆破大場面和摧毀一列火車，橫跨多個國家取景和實地拍攝。本片故事敘述伊森韓特（湯姆克魯斯飾）和他的IMF（不可能任務情報局）小組，即將展開至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項，可能威脅全人類安危的「全新致命武器」，並且不讓它落入壞人手中。
瑪格羅比神還原《Barbie芭比》 7月20日上映
由葛莉塔潔薇執導的《Barbie芭比》，找來瑪格羅比、萊恩葛斯林主演，其他卡司包括：艾美莉卡弗瑞娜、凱特麥金儂、伊莎蕾、李察皮爾蒙、威爾法洛、麥可塞拉、雅瑞安娜葛林布雷、安娜克魯茲凱恩、哈莉尼夫、雅莉珊卓希普、金斯利本阿迪爾、劉思慕、舒提加特瓦、史考特伊凡、傑米德梅特里尤、康納斯溫德爾、莎朗魯妮、尼古拉考夫蘭、瑞圖艾莉亞、葛萊美得獎歌手杜娃黎波，以及奧斯卡金像獎影后海倫米蘭。
《Barbie芭比》故事敘述芭比（瑪格羅比飾演）在一個完美的地方過著完美的人生，會舉辦超級盛大的派對，有華麗音樂及排舞，每天都過著很棒的日子。但有一天怪事開始發生在芭比身上，她的洗澡水不熱、從屋頂跌落，甚至發現她的腳跟「貼地」，變成「扁平足」。於是芭比決定與肯尼（萊恩葛斯林飾演）進入真實世界，去探索事情的真相，過程引發一連串的意外事件。
諾蘭大神史詩驚悚片《奧本海默》 7月21日上映
由克里斯多夫諾蘭自編自導的《奧本海默》，是一部用IMAX攝影機拍攝的史詩驚悚片！觀眾將看到一個謎一般的男人，是如何陷入一個自相矛盾的困境，他為了拯救這個世界，必須先毀滅「它」。
本片卡司包括：席尼墨菲（飾演羅伯特奧本海默）、艾蜜莉布朗（飾演奧本海默妻子，生物、植物學家凱瑟琳琪蒂奧本海默）、麥特戴蒙（飾演曼哈頓計畫的負責人萊斯利格羅夫斯少將）、小勞勃道尼（飾演美國原子能委員會主席路易斯史特勞斯）等人。
《珍愛硬起來》珍妮佛勞倫斯尺度大解放 7月28日上映
由吉恩斯普尼斯基執導的《珍愛硬起來》，找來「性感人母」珍妮佛勞倫斯詮釋「限制級喜劇」，她解放渾然天成的喜感，在片中盡情挑逗「母胎單身」的19歲高中生「派西」（安德魯費爾德曼飾演），18禁雙關語連發，劇情笑料百出。
《珍愛硬起來》故事講述由珍妮佛勞倫斯飾演的「麥蒂」，為了保住她從小居住的房子，找到一則耐人尋味的徵人啟事，一對有錢的「恐龍家長」，希望能在內向的兒子「派西」上大學前，找到人來幫助他「登大人」。自認為是魅力發電機的珍妮佛勞倫斯，原本以為這會是一個輕鬆的差事，但她卻發現這位小鮮肉比她想像中還難「搞定」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！