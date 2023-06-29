陳明通退休金到手、台大校長籲修教師法　潘文忠：大學協進會評估

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台大教評會日前認定，陳明通未達應解聘程度，但未來不能歸建擔任教授、不能再申請延長服務、不得再聘任為兼任教師。對此，陳明通日前發聲明表示，林智堅論文是「世紀大冤案」，他會繼續努力平反，盼早日還學生一個公道跟清白。
潘文忠今天表示，陳明通原任職台大，有關教職員工退休案由該學校提出，有關陳明通退休申請，台大幾個月前就依規定受理後提出並呈報教育部，但教育部當時了解到台大正在調查陳明通學倫案，有鑑於該結果會影響到退休案的審查，因此教育部認為應等待學倫案調查結果出爐後才審議，並完成退休審查。
潘文忠說，經台大完成學倫調查案報教育部，教育部就接續依程序做後續核處、核定陳明通退休，並於6月19日正式函復台大，至於陳明通相關退休金、年資等，會由任職學校來處理。
陳文章昨天接受媒體採訪時表示，他以台大教授的角度來看，認為陳明通確實有指導不周的責任，該案對台大校譽傷害很大，陳明通身為指導教師、台大教師，在指導學生上有責任，應該主動出面向社會大眾致歉；並提到陳明通未被解聘，可能不合社會期待，但台大沒有法源依據，依據現行《教師法》，教師必須涉及叛國、貪污、性侵、霸凌等罪名才會被大學解聘，所以最後只能這樣處理，感到非常遺憾，呼籲教育部修法，把論文指導責任納入其中。
潘文忠回應，對於學術論文在過去一段時間，在高教領域引起高度討論，外界也有相關期許，因此在今年大學校長會議，大家有共識，在論文指導、呈現方式、是否公開等，特別由國立大學校院協會花半年時間研處，目前正在作最後階段的總整理；對於陳文章建議，教師法是否該修法，將請數個大學協進會討論、評估，若有其必要性，就會邀集大學端進一步研議。