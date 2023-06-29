魏嘏雋宣布《魷魚遊戲2》7月開拍！當導遊帶魷魚遊戲演員來台灣
南韓熱門影集《魷魚遊戲2》確定2024年開播，完整出演卡司今（29）日正式公開，名單包括李政宰、李秉憲（又譯：李炳憲）、任時完、姜河那、朴珪瑛、朴成焄、曹柔理、魏嘏雋、梁東根、康愛心、李大衛、李陣郁、盧載沅、元志安、孔劉、BIGBANG前成員崔勝鉉（T.O.P）等，恰巧主演之一的魏嘏雋正好在台灣，他除了宣布成為台灣觀光代言人，也預告《魷魚遊戲2》將於7月開拍，魏嘏雋還表示很樂意帶主要演員造訪台灣，更自薦當導遊說：「因為我已經很瞭解台灣了！」
記者陳雅蘭/台北報導
魏嘏雋受交通部觀光局邀約，今在台舉辦記者會，正式宣布成為台灣觀光代言人。其實魏嘏雋早於26日來台，已陸續造訪花蓮、野柳、龍山寺等地拍攝宣傳片，魏嘏雋說：「說到台灣，我來之前就知道台灣是在全世界中很知名的觀光景點，我真的想過，有機會的話就要來旅遊一下，這次透過交通部觀光局邀請我來台灣當代言人，能有機會來台灣我真的很開心。我去了很多景點，收穫很多，希望日後能有更多機會再來台灣。除了景點，也吃了很多美食，我日後有機會要跟朋友、家人以旅遊的名義來台灣。」
聊到來台旅遊，記者建議魏嘏雋組「魷魚遊戲旅遊團」，他笑說：「這主意不錯！我很樂意把台灣介紹給魷魚遊戲的演員們！」再問及是否願意當導遊？魏嘏雋自豪回應：「可以！我當導遊，因為我已經很瞭解台灣了！」
今《魷魚遊戲2》正式公開演員名單，令全球觀眾十分期待，魏嘏雋對此向台灣觀眾致謝，他說：「非常感謝喜歡《魷魚遊戲》第一季的觀眾，我們《魷魚遊戲2》即將在下個月開始拍攝，一定會比第一季有趣、壯觀，請大家敬請期待。」
魏嘏雋也有關注台灣影劇，特別點名《想見你》、《我的少女時代》、《不能說的·祕密》等作品，他期許有一天可以跟許光漢合作。魏嘏雋表示聽過自己被稱為「韓國許光漢」，若有機會見到本尊的話，想要跟對方合照、聊天。
魏嘏雋此趟訪台停留4天3夜，今結束記者會後立即搭機返韓，他透露到韓國後，未來1年都在拍戲度過，若有時間一定會再抽空來台，更笑說回去後，要跟朋友推薦來台必喝苦茶，「我聽說對身體好，有助於提升運動效果！」