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板橋某私幼餵藥案疑雲！36學童毛髮檢測結果出爐　檢方：均未檢出

▲日前新北市板橋、汐止某私立幼兒園連續爆發餵藥案，新北地檢署今（29）日公布板橋36位受檢學童的檢驗結果，36人均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲日前新北市板橋、汐止某私立幼兒園連續爆發餵藥案，新北地檢署今（29）日公布板橋36位受檢學童的檢驗結果，36人均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

記者孫唯容／綜合報導

日前新北市板橋、汐止某私立幼兒園連續爆發餵藥案，新北地檢署今（29）日公布板橋36位受檢學童的檢驗結果，36人均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。而汐止私幼部分，士林地檢署28日認定「尚與犯罪無涉」，依法報結。

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新北地檢署表示，本署偵辦新北市板橋區某幼兒園人員疑似餵食幼童不明藥物，涉嫌傷害、妨害幼童發育等案，目前正由專案小組積極偵辦中，本案迄今已有36位家長陸續提出告訴（因其中有2位家長各有2位幼童，故總計38幼童），毛髮檢體回溯期長，本署於5月23日起經家長及幼童同意，陸續採集幼童毛髮，採集之毛髮長度約可回溯 3至6個月內之藥物施用狀況，並於5月26日、6月6日及6月19日分三波送請法務部調查局鑑定，除2名幼童拒絕採集檢體外，共檢驗 36份毛髮檢體。

新北檢29日上午收受全部檢驗報告，將立即通知家長本次檢驗結果如下：

（一） 36名幼童毛髮均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」（未檢出即表示該毛髮檢體中無法檢測出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物）。

（二） 部分幼童有驗出Acetaminophen、Dextromethorphan、Pseudoephedrine、Ephedrine及Methyl-ephedrine藥物反應，惟該等藥物均係常見感冒藥成分。

檢方指出，本案毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有一般醫事檢驗使用「免疫法」進行毒品篩驗時，可能與其他藥物發生「交互反應（cross-react）」，進而產生「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生。

檢方表示，因毒品毛髮鑑定程序繁複，且毛髮中殘留毒品濃度極低，需以高階精密儀器方可鑑定確認，目前國內僅有少數機關建立毛髮鑑定相關技術。但因近年我國並未發生本案「巴比妥類」毒品濫用情形，各毒檢機關極少有檢出案例，是以「巴比妥類」毒品檢驗非屬毛髮檢驗例行受理之檢驗項目，故於鑑定前需另對該等非例行檢驗項目之品項進行方法確校、標準品回測等步驟，以確保鑑定品質。

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