板橋某私幼餵藥案疑雲！36學童毛髮檢測結果出爐　檢方：均未檢出

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新北檢29日上午收受全部檢驗報告，將立即通知家長本次檢驗結果如下：
（一） 36名幼童毛髮均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」（未檢出即表示該毛髮檢體中無法檢測出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物）。
（二） 部分幼童有驗出Acetaminophen、Dextromethorphan、Pseudoephedrine、Ephedrine及Methyl-ephedrine藥物反應，惟該等藥物均係常見感冒藥成分。
檢方指出，本案毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有一般醫事檢驗使用「免疫法」進行毒品篩驗時，可能與其他藥物發生「交互反應（cross-react）」，進而產生「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生。
檢方表示，因毒品毛髮鑑定程序繁複，且毛髮中殘留毒品濃度極低，需以高階精密儀器方可鑑定確認，目前國內僅有少數機關建立毛髮鑑定相關技術。但因近年我國並未發生本案「巴比妥類」毒品濫用情形，各毒檢機關極少有檢出案例，是以「巴比妥類」毒品檢驗非屬毛髮檢驗例行受理之檢驗項目，故於鑑定前需另對該等非例行檢驗項目之品項進行方法確校、標準品回測等步驟，以確保鑑定品質。
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