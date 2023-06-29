NBA／透過Woj的推特才發現自己失業了 灰狼前鋒無奈感謝「沃神」
來自ESPN權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski的報導，已經是球迷獲取NBA資訊的重要管道。甚至一些NBA球員也會追蹤他的帳戶，來了解球團的操作和想法。今天明尼蘇達灰狼老將Taurean Prince，就是在這樣的球況下，得知自己成為了自由球員。
記者黃建霖/綜合報導
灰狼隊在今天拒絕執行Prince合約最後一年的球隊選擇權，不過這個消息球隊還沒來得及通知他本人，今天早上Wojnarowski就已經爆了出來，於是前者是在推特上發現自己失去了工作。
Prince之後在推特上寫道：「天啊，感謝Woj的提醒。」語氣中似乎充滿了無奈和苦笑。這位29歲的前鋒，上賽季場均貢獻9.1分2.4籃板1.6助攻，三分命中率為38.1%，這是他為灰狼效力的第二個賽季。
Prince並不是這個休賽期第一位被母隊季後操作弄得措手不及的球員，本月的早些時候，明星後衛Chris Paul透露，他是在下飛機後，才透過自己14歲兒子傳來的訊息，發現已經被太陽隊給交易。
如果灰狼決定繼續和Prince繼續合作，他本可以在明年賺到740萬美元的薪水，但如今他將確定成為一名不受限制的自由球員。