政院拍板私立大學學費補助35K明年2月上路 柯文哲：明顯政策買票
為減輕學生經濟負擔及落實教育平權，副總統賴清德日前喊出縮短公私立大學學雜費的差距，行政院會今（29）日拍板通過，減免私立大專學雜費3萬5000元，高中職學費也全免，預計將有63萬4000人受惠。對此，民眾黨總統參選人柯文哲批評是政策買票，買得太明顯。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨主席柯文哲今日參訪東森集團，媒體詢問政院通過私校學費補助3萬5000元，比賴清德喊出的2萬5000元加碼1萬元，私立高中職也補助，柯文哲答覆說，賴清德也當過行政院長，如果這是一個好的政策它就早一點執行，你現在都已經要選舉了才提出，當然人家會覺得說這是在政策買票。
柯文哲表示，他覺得買的太明顯，如果真的需要，今年9月就開始了，還要拖到明年2月，「那意思是沒有投給你就沒有了是不是？」政策該做就怎麼做，不要太明顯。
針對國民黨為防止小雞跳船而祭出「柯文哲條款」，規定未經同意不得找非黨籍參選人助選。柯文哲表示，每個候選人應該還是會思考自己最大的當選機率，雖然不曉得未來發展會如何，但對於立委參選人來說，個人跟黨的最大利益如何權衡都會讓小雞們很焦慮，最後使得整個國民黨都很焦慮。
針對服貿議題，柯文哲表示，早收清單的研究是大學問，輸到大陸哪些要免稅。哪些輸到台灣要免稅，必須對兩岸的產業都有相當了解才能談出好結果。他也批評民進黨政府太懶惰，只是把問題簡化成「要」或是「不要」，但真正的談判不該是這樣。