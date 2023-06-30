金曲34／華語歌后之戰！A-Lin《LINK》呼聲最高 有望首度封后
第34屆金曲獎即將在7月1日隆重登場，其中最受矚目的「最佳華語女歌手獎」入圍名單包含A-Lin《LINK》、徐佳瑩《給》、戴佩妮《被動的觀眾》、洪佩瑜《明室》、郁可唯《Dear Life》、劉柏辛Lexie《幸福星》。對此《NOWnews今日新聞》日前舉辦民調，讓讀者們猜猜今年華語歌后究竟獎落誰家。目前結果已經出爐，A-Lin呼聲最高獲得冠軍，而亞軍、季軍分別由徐佳瑩、戴佩妮奪下。
記者詹鎰睿/綜合報導
「天生歌姬」A-Lin過去多次入圍，可惜總是與金曲歌后擦肩而過，繼2015年征戰失利之後，睽違8年，A-Lin再度憑藉新專輯《LINK》5度叩關，即將和多位實力堅強的女歌手們共同角逐歌后寶座，而在這次《NOWnews》民調結果中，A-lin獲得50.49%的得票率，成為讀者們心中最有機會抱走大獎，首度封后的人選。
Lala徐佳瑩雖然以28.49%拿下民調中的亞軍，但已經是金曲常客的她，過去憑藉專輯《理想人生》、《尋人啟事》、《心理學》3次入圍最佳國語華語女歌手獎，其中更以《心理學》成功摘下歌后，實力備受肯定。如今已經是2寶媽的徐佳瑩非常有望2度封后，並帶著歌后身分攻蛋開唱。
同樣力拚生涯第2座金曲歌后的戴佩妮，則在這次民調中獲得8.41%得票率拿下季軍。不過，出道23年的戴佩妮，手上已握有5座金曲獎，再加上這次睽違6年發行的新專輯《被動的觀眾》廣受好評，一口氣入圍華語女歌手、最佳作曲人2項大獎，在如此優渥的條件下，也為戴佩妮封后可能性大大提升。