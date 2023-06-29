公益彩券遴選竟要視障「自己看試題」　台彩致歉：檢討改進

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王美惠說明，此案例並非為個案，目前經銷商測驗全國仍在進行中，然而台彩對於各身心障礙者考試的輔助用具，依然沒有明確說明，在報名測驗簡章中也無規範，全憑各考場工作人員認定。例如有些視障朋友使用了APP掃描文字並語音播放，而有些應試者帶插電式放大鏡，但不同輔具可提供輔助功能不同，恐影響測驗結果，此爭議已造成應試的身障者恐慌。
邱泰源表示，公益彩券的發行，除了彩券收入對於弱勢族群照顧，也扮演給予魚竿的角色，讓他們可以有尊嚴的自立生活。今天在台彩經銷商遴選的階段，應如同國家考試對於身障者應試權益保障，如此方能符合社會正義。
林靜儀指出，根據身心障礙權利公約，對於身心障礙者所提供的協助，應該是要讓其能夠與一般民眾一樣，能夠平等在社會上生存，自己一直以來關注身心障礙者議題，過去也有向中選會提出有關增進身心障礙議題的相關質詢，想要提升身心障礙者投票時的權益。而對於此次的測驗所引發的歧視與爭議，要求台彩一定要盡速改進問題，同時對於已經造成傷害的身心障礙朋友，提出道歉以及彌補。
最後王美惠提醒，台彩應該要立即檢討資格認定及遴選測驗的過程，針對目前受到歧視的參與者，應該要給予道歉及後續相關補救措施。此外公益彩券發行條例的主管機關財政部，有監督之責，應該立即著手調查是否有違反相關的法令，不要再讓這樣事情再度發生。
對此，財政部國庫署副署長馬小惠表示，公益彩券發行為實體店面，自發行條例公告施行後，皆秉持須具備基礎工作能力，針對此次測驗過程所引發的不公與不夠細膩之處，會責成及督促發行機構，認真調查及處理後續問題。
謝志宏則表示，對於發生這樣的事件，非常的遺憾及難過，也對現場執行人員不正確代為致歉。輔具的使用爭議部分，現場工作人員並未說明清楚也再次道歉，調查及處理後續的問題會立即去做，考試期間的問題也都持續檢討中改進。
《身權法》主管機關衛福部社家署身心障礙福利組長尤詒君表示，視障朋友的應試可以有許多的輔具及配套措施，台彩公司需要改進，建議台彩應該邀請視障朋友進行對話以精進應試的細節，除了視障以外還有不同障礙朋友，這些身心障礙者都要有配套，也請台彩要特別注意。