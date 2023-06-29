統神打職業電競「玩真的」！私下練習量超狂　分析師認證：真的拚

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由於許多粉絲都十分好奇，究竟統神實際到了職業賽場上，能發揮出怎樣的實力，職業分析師魚丸也找出統神近一個月進行單人排位的練習資料，意外發現統神私下練習量其實有些驚人！
魚丸找出統神平時練習用的兩個帳號，分別為直播上常見的「鬼話新聞紅蟻」以及私下用的「Tempusxioppumeyd」，兩隻帳號皆為台服，還不確定統神是否有各國職業選手常去練習的韓服帳號。
而統神目前的排位，則分別是「鬼話新聞紅蟻」的白金三、「Tempusxioppumeyd」的鑽石二。練習場次部分，6月1日至28日間，兩隻帳號則分別打了47場以及281場。
魚丸隨後也分析統神每天的練習量，結果發現統神好幾天都有打超過25場的紀錄。魚丸解釋，自己不清楚地獄豬約的團練多不多，但「說實在的，一天選手要打15場，在已有團練的情況下，是有點困難的」，因此魚丸也不禁讚嘆「阿航好認真阿，真的很拚」。
看了魚丸分析的影片內容後，不少粉絲也被統神的拚勁所感動，紛紛留言「對於統神還有如此熱情，只能說佩服」、「這次真的非常期待統神的表現，以統神的天賦加上練習量，無敵的吧」、「要34歲的我一天打25場LOL，光想就覺得可怕，只能說阿航對這遊戲還有愛」、「統神過去十年的努力，原來就是為了圓電競夢，太勵志啦」。